Иностранцам в Украине советуют быть еще осторожнее: что говорят страны Запада

Действительно ли Украина опасна для поездок

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

США 28 августа обновили рекомендации по поездкам в Украину и оставили для всей страны высший, четвертый уровень опасности — Do Not Travel. На фоне новых российских атак жесткие предупреждения для своих граждан также имеют Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды.

"Телеграф" разобрался, что именно рекомендуют гражданам пять стран, когда они в последний раз меняли свои предупреждения и чего опасаются больше всего.

США оставили Украине четвертый уровень

Самое свежее обновление среди рассматриваемых стран сделали Соединенные Штаты. Госдепартамент США опубликовал новую версию рекомендаций по Украине 28 августа 2026 года.

Для всей территории Украины остается Level 4 — Do Not Travel, то есть самый высокий уровень опасности, при котором американцам советуют не ехать в страну. Четвертый уровень уже действовал, а на этот раз американская сторона обновила описание рисков и ситуации с боевыми действиями.

Четвертый уровень угрозы. Фото: "Телеграф"

Причина — продолжающаяся российско-украинская война и риск ракетных и дроновых атак. Причем американское ведомство отдельно подчеркивает: опасность касается не только территорий непосредственно возле фронта.

В новой рекомендации также указано, что ситуация с безопасностью может быстро меняться, а путешественники должны быть готовы покинуть страну практически без предупреждения.

Отдельно США напоминают о закрытом воздушном пространстве Украины, комендантских ограничениях и риске того, что даже регионы, которые не являются прифронтовыми, могут оказаться под российским ракетным или дроновым ударом.

Британия предупреждает не только о ракетах, но и о зиме

Великобритания обновила свою рекомендацию ранее – 14 августа 2026 года. Британский МИД по-разному оценивает ситуацию в разных областях Украины.

В большинство областей Украины британцам советуют не ездить. В то же время для восьми западных областей — Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, а также частей Волынской, Ровенской и Житомирской — действует рекомендация воздерживаться от всех поездок, кроме необходимых. Отдельно максимально жесткое предупреждение действует в отношении Крыма и территорий вблизи границы с Беларусью.

Оценка Британского МИД по областям Украины. Фото: "Телеграф"

Причиной британцы называют высокую интенсивность российских атак.

По данным британского МИД, в течение последних трех месяцев Россия в среднем запускала по Украине более 5000 дронов и более 100 ракет ежемесячно. Только в июле 2026 года, по британским данным, РФ применила около 150 баллистических ракет.

За этот же период количество жертв среди гражданского населения ежемесячно превышало 2000 — это самые высокие месячные показатели с весны 2022 года, отмечает британский МИД.

Но британский МИД обращает внимание не только на непосредственную угрозу ракетных и дроновых ударов.

Отдельно действует предупреждение о возможных последствиях новых ударов по украинской энергосистеме. Из-за повреждения сетей могут начаться как аварийные отключения, так и плановые ограничения электроснабжения.

И это может повлечь за собой проблемы сразу с несколькими системами.

Речь идет о:

электроэнергии;

централизованном отоплении;

водоснабжении;

связи;

транспорте и другой критической инфраструктуре.

Особое внимание британцы обращают на зимний период. В их рекомендации указано, что в самые холодные периоды температура в Украине может опускаться ниже −20°C.

Британцам, которые все же находятся в Украине, советуют следить за графиками отключений, иметь запас воды и еды, заряженные телефоны, теплую одежду и необходимые вещи на случай длительного перебоя с электричеством.

Также британский МИД предупреждает, что страховой полис может быть недействительным, если человек отправляется в регион вопреки рекомендациям. Конкретные последствия зависят от условий страховки.

Германия: опасность есть даже на западе

Германия последний раз обновляла основную версию своей рекомендации 13 августа 2026 года.

При этом 24 августа немецкий МИД внес изменения в отдельные разделы страницы. Там обновили информацию о боевых действиях и внутренней ситуации, а также внесли редакционные правки.

Немецкий МИД предупреждает, что в Украине почти каждый день происходят российские воздушные атаки с применением ракет, крылатых ракет и дронов.

Рекомендации МИДа Германии. Фото: "Телеграф"

Причем, как отмечают в Берлине, под угрозой находятся все регионы Украины.

Это касается и западных областей, которые многие украинцы и иностранцы традиционно считали относительно безопасными.

Немецкий МИД также предупреждает о возможных ударах по инфраструктуре и гражданским объектам. Отдельно речь идет о риске перебоев с электричеством, отоплением, газом и водой, которые при масштабных повреждениях могут длиться не только несколько часов, но и дольше.

Италия советует не ехать в Украину вообще

Италия обновила свою рекомендацию 18 августа 2026 года.

Итальянский МИД категорически не рекомендует поездки в Украину с какой-либо целью из-за роста угрозы российских атак.

Рекомендации МИДа Италии. Фото: "Телеграф"

То есть речь не об ограничении только для отдельных регионов. Рекомендация распространяется по всей Украине.

При этом гражданам Италии, уже находящимся в стране, напоминают о необходимости немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги, идти в укрытия и следовать указаниям украинских властей.

Красная зона для всей страны: советующие Нидерланды

Актуальную рекомендацию нидерландский МИД обновил 20 августа 2026 года.

Для Нидерландов вся территория Украины остается красной зоной.

Рекомендации МИД Нидерландов. Фото: "Телеграф"

Нидерландский МИД призывает граждан воздержаться от любых поездок в Украину из-за высоких рисков безопасности.

А нидерландцам, уже находящимся в Украине, советуют покинуть страну, если это можно сделать безопасно.

Нидерландский МИД также предупреждает, что посольство может не иметь возможности помочь гражданам в случае чрезвычайной ситуации.

Причиной обновления рекомендации указано ухудшение ситуации безопасности из-за усиления угрозы российских воздушных атак.

О чем на самом деле говорят предупреждение

Несмотря на разные даты и формулировки, в рекомендациях этих стран есть общая черта.

Западные правительства все чаще подчеркивают: опасность в Украине не ограничивается районами возле фронта.

В США обращают внимание на то, что российские атаки могут происходить вдали от линии боевых действий. Германия прямо предупреждает о возможности ударов в любой части Украины, а британский МИД отмечает угрозу для западных областей, куда все же допускает только необходимые поездки.

Отдельно иностранные ведомства говорят о последствиях атак по критической инфраструктуре. При масштабных ударах по энергосистеме люди могут столкнуться не только с опасностью во время самой атаки, но и с длительными перебоями в работе базовых коммунальных систем.

Именно поэтому Британия уже готовит своих граждан к возможным зимним перебоям и советует заранее иметь базовые запасы и теплые вещи.

Актуальные рекомендации пяти стран показывают, что риски для иностранцев оценивают очень серьезно.

Россия усиливает удары

В последние месяцы Россия увеличила количество массированных воздушных атак по Украине. Оккупанты все чаще применяют одновременно большое количество ударных дронов и ракеты разных типов.

"Телеграф" рассказывал, что под ударами оказываются большие склады, распределительные и сортировочные центры, логистические хабы и другие объекты, связанные с торговлей и доставкой.

Отдельной целью остается энергетическая система. Повреждение объектов генерации и электросетей может привести к масштабным отключениям, а вместе с электроэнергией — к проблемам водоснабжения, отопления и связи. По мере приближения осени и зимы риск таких атак остается одним из главных вызовов для Украины.