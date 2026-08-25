Экс-замглавы ОП Мудрой избрали меру пресечения: "Не справилась с умением разбираться в людях" (видео)

Фигурантка может выйти под залог

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Во вторник, 25 августа, Высший антикоррупционный суд избрал экс-заместительнице руководителя ОП Ирине Мудрой меру пресечения по делу "Форест Гамп" – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен. НАБУ и САП подозревают ее в участии в преступной организации.

Об этом сообщает "Радио Свобода". САП просила взять Мудрую под стражу с альтернативой залога в 150 млн. грн. Защита настаивала, что мера пресечения вообще не нужна.

На заседании Мудрая заявила, что она сотрудничает со следствием и не чинила детективам никаких препятствий. Она также подчеркнула, что не исчезла после сообщения о подозрении.

Мудрая в суде 25 августа. Фото: скрин видео

В протоколах дела есть несколько ее разговоров с другим фигурантом, экс-нардепом Максимом Микитасем. Бывшая заместительница руководителя ОП заявила, что не получала 4 миллиона долларов от Микитася. По ее словам, в деле нет ни одного свидетельства о факте передачи средств.

"Я стремилась доверять людям, я стремилась помогать людям, которые были рядом, и верила в слова о поддержке и близости. Умение разбираться в праве и умение разбираться в людях — это разные умения. С первым я справилась, со вторым, к сожалению, нет", — сказала Мудрая.

Адвокат Мудрой заявил, что протоколы негласных следственных (розыскных) действий, на которые ссылался прокурор, не касаются непосредственно его подзащитной.

В чем подозревают Ирину Мудрую

Мудрая – подозреваемая по делу НАБУ "Форест Гамп" об отмывании 150 млн грн для внесения залога за фигуранта дела "Мидас". Следствие установило, что участники организации, в частности, планировали рейдерский захват двух предприятий и здания в центре Киева путем подделки документов. НАБУ утверждает, что Мудрая, будучи в должности в Офисе президента, способствовала реализации этих планов.

Также, по версии следствия, фигуранты дела совершили ряд финансовых операций, чтобы по заданию руководства Офиса президента внести 150 миллионов гривен залога при бывшем министре юстиции Германе Галущенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мудрая пришла на суд в брендовых очках. Цена аксессуара — 10 359 гривен.