Могилы появляются почти каждый день: как сейчас выглядит Краснопольское кладбище в Днепре (фото)

Попрощаться с героем пришли родные и близкие

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Городской некрополь Днепра – Красносельское кладбище продолжает неумолимо расширяться. Так, сегодня там похоронили молодого защитника Украины.

Фото с кладбища появились в распоряжении "Телеграфа". Следует отметить, что на кладбище нашли покой очень много украинских героев.

Это кладбище — городской некрополь Днепра, где хоронят защитников и защитниц Украины, который расположен в поселке Краснополье. Над каждой могилой защитника развиваются украинские флаги как символ того, что они отдали жизнь за свою Родину.

На Краснопольском кладбище можно увидеть множество могил украинских защитников. Они отдали свои жизни, защищая государство от агрессии России. Среди них и добровольцы, которые пошли защищать Украину еще в 2014 году. Украинские герои служили в разных родах войск и представляли разные слои населения. В частности, военнослужащие "Азова", защищавшие Мариуполь от нашествия россиян в 2022 году.

На кладбище есть могила старшего солдата спецподразделения "Азов" Дениса "Море" Парфенова, погибшего в результате теракта в Еленовке 29 июля 2022 года. Воин прошел оборону Мариуполя и "Азовстали" и после выхода из окружения оказался в плену, где и был убит россиянами.

Могилы украинских защитников. Фото "Телеграф"

Могилы украинских защитников. Фото "Телеграф"

Могилы украинских защитников. Фото "Телеграф"

Могилы украинских защитников. Фото "Телеграф"

Могилы украинских защитников. Фото "Телеграф"

Могилы украинских защитников. Фото "Телеграф"

Также в понедельник, 31 августа, на Краснопольском кладбище простились с защитником Украины Владиславом Телегиным, которому было всего 28 лет.

Владиславу было 28 лет. Фото "Телеграф"

Проститься с защитником пришли родные и близкие. Фото "Телеграф"

Проститься с защитником пришли родные и близкие. Фото "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошло прощание с руководителем "Плацдарма" Алексеем Юковым в Киеве.