В Украине возникла новая услуга – организуют "белый" залог для фигурантов НАБУ

Кто вносил залоги за скандально известных лиц

Громкие дела и малоизвестные факты Кто такой Астион О происхождении средств

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В Украине конвертационные центры и даже белые компании предоставляют относительно новую услугу: за 10—30% они готовы внести залог за кого угодно. Если нужно внести, например, 100 млн грн за особо скандального политика, такие дельцы готовы "принять" наличными 130 млн грн и уже относительно "чистыми" внести нужную сумму на счет Высшего антикоррупционного суда. А 30 млн – оставляют в качестве оплаты своих услуг.

Законом не предусмотрена проверка средств для залога, поэтому единственная преграда – финансовый мониторинг банка, через счет которого будут производить перевод. Но и это препятствие, как показали недавние новости, можно легко обойти.

Сам подозреваемый — чаще всего официально бедный чиновник, таможенник, работник органа власти, поэтому сам не имеет никаких шансов объяснить, откуда взялась такая сумма для залога. Один из самых заметных героев подобных историй, похоже, известный бизнесмен Василий Астион. Его фирма вносила деньги и по делу бывшего главы НБУ Кирилла Шевченко, и за скандального нардепа Николая Тищенко, и даже за фигуранта "Миндичгейта", экс-министра юстиции Германа Галущенко.

О том, за кого и как предоставляли залог предприятия Астиона и чем он еще известен, читайте в материале "Телеграфа".

Кто такой Астион

В распоряжении "Телеграфа" есть постановление ВАКС об обысках у уже бывшей замглавы ОП Ирины Мудрой. В этом документе детективы НАБУ утверждали, что часть залога за Галущенко отправили с фирмы "Востоктранслогистика", подконтрольной Астиону. Правоохранители утверждают, что фирма бизнесмена оказывала услугу за комиссию. При этом Астион также отвечал за судебные решения, то есть фактически влиял на судей.

По данным НАБУ, часть залога за Галущенко отправили с фирмы "Востоктранслогистика", подконтрольной Астиону

Официальный владелец "Востоктранслогистики" – Дмитрий Передрий из Днепра. Он также руководил находящимся в состоянии банкротства "Днепроагро". И "Днепроагро" официально принадлежит братьям Астионам (Евгению и Василию). Передрий на протяжении многих лет официально выступает в роли топ-менеджера Астионов.

А его компания "Востоктранслогистика" уже много раз использовалась для выплаты залога. В частности, эта фирма в 2022-м перевела 35,1 млн грн как залог за фигуранта дела "Укргазбанка". По этому делу также фигурировал экс-глава НБУ Кирилл Шевченко. За именно кого платился залог, в судебных материалах скрыто. 5 млн грн "Востоктранслогистика" внесла как часть залога за нардепа Николая Тищенко. Последний кейс – 35 млн грн в качестве залога для Галущенко.

"На подконтрольном Астиону В.М. предприятии ООО "Востоктранслогистика", а именно на счете указанного предприятия № UA413005280000026005455050367, открытом в АО "ОТП Банк", были аккумулированы денежные средства в сумме 40,1 млн грн", — говорится в определении ВАКС.

Из 40,1 млн грн на залог потратили только 35 млн. Вероятно, еще около 5,1 млн грн – комиссия за услуги (примерно 14,5%).

Кто такой В. М. Астион

Официально Передрий фигурировал как руководитель или бенефициар в следующих компаниях:

ООО "Окторг";

ЧП "Владимир";

ООО "ДЛС Груп";

ООО "Востоктранслогистика";

ООО "Свиноводческий комплекс "Днепровский";

ООО "Стародатские сады".

Вероятно, эти компании имеют отношение и к Василию Астиону через своего менеджера. Вместе с тем официально ему принадлежат десятки разных компаний, среди которых "Амалтея", "Верховцевский ОЭЗ", "Завод Киевкомбикорм", "ЗНИКИФ "Генезис Капитал".

Астионы контролируют десятки предприятий на Днепропетровщине и других областях (выращивание зерновых, элеваторы, производство детского питания – в частности "Хорольский завод детских продуктов питания", активы бывшего "Агромарса"/ТМ "Гаврилівські курчата"). В СМИ и судебных реестрах их компании часто фигурируют в контексте агрессивного поглощения активов и корпоративных войн. Во многих случаях Астион получал активы благодаря решениям судей. Неудивительно, что именно он гарантировал "правильные судебные" решения.

Кто дает деньги на залог. Инфографика "Телеграфа"

Астион приватизировал ГП "Житомирский ликероводочный завод", а также государственный концерн "Укрбуд" в октябре 2025 года за 805 млн грн через покупку компании ООО "Техно-онлайн".

Астионы ранее официально владели долями в банке "Украинский Капитал" (по 9,99% у каждого из братьев до конца 2020-го). Именно этот банк НБУ оштрафовал на 42,5 млн грн за нарушение требований по предотвращению отмывания средств – на сумму, почти вдвое превышающую годовую прибыль финучреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) наложена за невыполнение требований закона о валютных операциях и игнорирование проверки документов клиентов.

Братья Астионы официально владели долями в банке "Украинский Капитал"

"Телеграф" уже писал о том, что "Украинский капитал" связывают с деятельностью неформального офиса "Блэк Аудит", предоставлявшего услуги налоговой минимизации, "обнала" и вывода капитала за границу под видом оплаты несуществующих импортных контрактов (например, закупки одежды или стройматериалов). По всей вероятности, к этому неформальному офису могут быть причастны и братья Астионы, хотя сейчас они официально не владеют "Украинским капиталом".

Десятки фиктивных предприятий были зарегистрированы по одним и тем же адресам массовой регистрации (например, в обычном кабинете офисного здания в Днепре или на подставных граждан с сотнями оформленных на них компаний). При этом именно в Днепре регистрируют свои компании и братья Астионы. Василий Астион был депутатом Днепропетровского облсовета от "Возрождения".

Астион также, как установили в НАБУ, долгое время имел возможность влиять на "Сенс Банк" и использовать госучреждения в махинациях. Подробнее о деятельности Астиона и "Блэк Аудита" читайте в следующих публикациях.

О происхождении средств

"Телеграф" изучил решения о возврате залогов из судебного реестра и установил названия десятков компаний, вносивших миллионы гривен залога. Некоторые из этих фирм связаны с теми, за кого вносили деньги, другие – похоже, таким образом оказывали платные услуги. Например, по делу Николая Злочевского, министра экологии и природных ресурсов времен экс-президента Виктора Януковича, залог в 113 млн грн внесло ООО "Авалон Систем".

Сейчас эта компания принадлежит Анне Киселевой из Донецка. Предыдущая владелица – Оксана Петрик с Черниговщины. По этому же делу еще 34 млн грн залога внесло ООО "Всеукраинский юридический совет". Эта ОООшка в прошлом году имела 587 тыс. грн убытков. Руководитель фирмы – бывший топ-менеджер Burisma Андрей Кича. Кстати, его мать, 69-летняя Татьяна Кича, в 2012-2014 годах была помощницей тогдашнего нардепа, а ныне главы НБУ Андрея Пышного.

За бывшего начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербину залог в 2 млн грн вносила "Юридическая компания "Энерго-Лекс"". Сейчас эта ОООшка переименована в "Научно-исследовательский институт судебных экспертиз и экспертиз по вопросам права". Сейчас компанией владеет Алексей Супруг, а с мая 2017-го до конца 2024-го владелицей была адвокат Татьяна Кардашевская.

Но залог не помог. ВАКС признал Щербину виновным в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и незаконном обращении с оружием. Его лишили свободы на 6 лет с конфискацией имущества.

Залог по делу Алексея Тамразова, бывшего первого заместителя главы "Укргаздобычи", внесло ООО "АС Инвестмент". Речь идет о 3 млн грн. Тамразова обвинили во взятке в 200 тыс. долларов за снятие ареста с газа ООО "Фаворит Систем". Чиновника задержали, когда он получил часть взятки в 100 тыс. долларов.

"АС Инвестмент" входит в корпоративную группу Алексея Правохоренко. Компании группы работают в сфере складского хозяйства, транспорта и торговли топливом. Активы группы: ООО "АС-Транс", ООО "Топливный терминал Фастов", ООО "Евро нафто груп", ООО "АС Инвестмент" и другие.

Сотрудницы "бэк-офиса" Людмила Зорина и Леся Устименко вышли под залог благодаря 37 млн грн от компании "Вангар". Эту фирму создали в мае 2025 года. Сам залог внесли в ноябре 2025-го. При этом уставный капитал ОООшки – всего 1 тыс. грн. Компания оформлена на 66-летнего Анатолия Соболя из Каменец-Подольского.

В настоящее время в Украине фактически не проверяется происхождение средств для залога. Единственная обязательная проверка – банковский мониторинг. НАБУ и другие правоохранители могут искать происхождение средств в рамках других производств и расследований. При этом проверка залогов по умолчанию не производится. В Раде еще в июне 2026 года зарегистрировали законопроект 15388, который должен ввести обязательную проверку происхождения средств для залога. Однако пока этот документ не был рассмотрен даже в первом чтении.

О том, какие услуги оказывают упомянутые компании и чем известен Василий Астион, читайте в следующих публикациях "Телеграфа". Продолжение следует…