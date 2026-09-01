Можно ли в "АТБ" снять наличку на кассе: есть два важных момента

Сумма не может быть любой

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В "АТБ" на кассе можно снять наличные деньги со своей банковской карты. Однако нужно учесть два важных момента.

Сколько денег можно снять на кассе в "АТБ"

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети. По его словам, наличные можно снять только определенных номиналов, не любую сумму.

"Нельзя взять, например, 235 гривен. Нет, там определены: 500, 1000, 2000, 5000 ", — отметил он.

Берет ли "АТБ" комиссию за снятие наличных с карты

Если клиент просит снять наличные с его карты, АТБ осуществляет эту операцию без комиссии. Однако комиссию может снимать банк.

"Потому что есть одни банки, с карт которых можно снимать в любом банкомате, в любых точках без комиссии. А у других карт, у других банков бесплатно можно снимать только в сети их банкоматов. Если будет снимать у других, то там будет комиссия", — пояснил сотрудник "АТБ"

Как снять наличные на кассе в "АТБ" — пошаговая инструкция

Выберите товар: положите на ленту возле кассы любую покупку (например, пакет или продукт), без этого снять наличные деньги не получится

положите на ленту возле кассы любую покупку (например, пакет или продукт), без этого снять наличные деньги не получится Предупредите кассира: перед началом оплаты скажите кассиру о намерении снять наличные деньги

перед началом оплаты скажите кассиру о намерении снять наличные деньги Выберите сумму: максимально за одну транзакцию можно получить 6000 гривен, озвучьте сумму кассиру

максимально за одну транзакцию можно получить 6000 гривен, озвучьте сумму кассиру Совершите оплату: оплатите общую стоимость покупки вместе с выдачей наличных платежной картой, Apple Pay или Google Pay

оплатите общую стоимость покупки вместе с выдачей наличных платежной картой, Apple Pay или Google Pay Введите ПИН-код: транзакцию необходимо подтвердить вводом ПИН-кода карты

транзакцию необходимо подтвердить вводом ПИН-кода карты Получите деньги: после этого кассир выдает наличные деньги и чек

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чаще всего воруют в "АТБ". Список вас удивит дважды.