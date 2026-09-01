Укр

Можно ли в "АТБ" снять наличку на кассе: есть два важных момента

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Услуга снятия денег была введена еще во время пандемии Новость обновлена 01 сентября 2026, 07:16
Услуга снятия денег была введена еще во время пандемии. Фото Коллаж "Телеграф"

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В "АТБ" на кассе можно снять наличные деньги со своей банковской карты. Однако нужно учесть два важных момента.

Сколько денег можно снять на кассе в "АТБ"

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети. По его словам, наличные можно снять только определенных номиналов, не любую сумму.

"Нельзя взять, например, 235 гривен. Нет, там определены: 500, 1000, 2000, 5000 ", — отметил он.

Берет ли "АТБ" комиссию за снятие наличных с карты

Если клиент просит снять наличные с его карты, АТБ осуществляет эту операцию без комиссии. Однако комиссию может снимать банк.

"Потому что есть одни банки, с карт которых можно снимать в любом банкомате, в любых точках без комиссии. А у других карт, у других банков бесплатно можно снимать только в сети их банкоматов. Если будет снимать у других, то там будет комиссия", — пояснил сотрудник "АТБ"

Как снять наличные на кассе в "АТБ" — пошаговая инструкция

  • Выберите товар: положите на ленту возле кассы любую покупку (например, пакет или продукт), без этого снять наличные деньги не получится
  • Предупредите кассира: перед началом оплаты скажите кассиру о намерении снять наличные деньги
  • Выберите сумму: максимально за одну транзакцию можно получить 6000 гривен, озвучьте сумму кассиру
  • Совершите оплату: оплатите общую стоимость покупки вместе с выдачей наличных платежной картой, Apple Pay или Google Pay
  • Введите ПИН-код: транзакцию необходимо подтвердить вводом ПИН-кода карты
  • Получите деньги: после этого кассир выдает наличные деньги и чек

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чаще всего воруют в "АТБ". Список вас удивит дважды.

Теги:
#Супермаркет #Магазин #АТБ #Картка #Наличка