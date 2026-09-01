Можно ли в "АТБ" снять наличку на кассе: есть два важных момента
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сумма не может быть любой
В "АТБ" на кассе можно снять наличные деньги со своей банковской карты. Однако нужно учесть два важных момента.
Сколько денег можно снять на кассе в "АТБ"
Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети. По его словам, наличные можно снять только определенных номиналов, не любую сумму.
"Нельзя взять, например, 235 гривен. Нет, там определены: 500, 1000, 2000, 5000 ", — отметил он.
Берет ли "АТБ" комиссию за снятие наличных с карты
Если клиент просит снять наличные с его карты, АТБ осуществляет эту операцию без комиссии. Однако комиссию может снимать банк.
"Потому что есть одни банки, с карт которых можно снимать в любом банкомате, в любых точках без комиссии. А у других карт, у других банков бесплатно можно снимать только в сети их банкоматов. Если будет снимать у других, то там будет комиссия", — пояснил сотрудник "АТБ"
Как снять наличные на кассе в "АТБ" — пошаговая инструкция
- Выберите товар: положите на ленту возле кассы любую покупку (например, пакет или продукт), без этого снять наличные деньги не получится
- Предупредите кассира: перед началом оплаты скажите кассиру о намерении снять наличные деньги
- Выберите сумму: максимально за одну транзакцию можно получить 6000 гривен, озвучьте сумму кассиру
- Совершите оплату: оплатите общую стоимость покупки вместе с выдачей наличных платежной картой, Apple Pay или Google Pay
- Введите ПИН-код: транзакцию необходимо подтвердить вводом ПИН-кода карты
- Получите деньги: после этого кассир выдает наличные деньги и чек
Ранее "Телеграф" рассказывал, что чаще всего воруют в "АТБ". Список вас удивит дважды.