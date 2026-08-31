Ручка, жир и затяжки больше не проблема: три лайфхака, которые спасут одежду школьника и не только

Украинка показала простые способы все исправить

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В преддверии 1 сентября одежда школьников и родителей ждет немало испытаний — от следов ручки до жирных пятен и затяжек на деликатных тканях. Впрочем, некоторые загрязнения можно попытаться убрать с помощью обычных средств, которые есть дома.

Украинка в TikTok показала несколько способов. В ролике она рассказала, как с помощью лака для волос можно вывести след от ручки, убрать затяжки из атласной ткани и справиться с жирным пятном с помощью соли.

Как убрать следует от ручки

Для пятна от ручки автор советует использовать лак для волос. Его нужно нанести непосредственно на загрязненный участок.

После этого пятно следует промыть обыкновенной водой. При необходимости вещь можно постирать в стиральной машине.

Как убрать следует от ручки. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Что делать с затяжками

На сатиновых и атласных вещах затяжки можно попытаться убрать с помощью иглы.

Для этого используется тупая сторона иглы. Ею нужно осторожно провести по ткани в направлении, показанном на видео.

Такой способ позволяет вернуть ткани аккуратный вид без необходимости обрезать нити.

Соль против жирного пятна

Для большего жирного пятна автор советует взять соль и бумажную салфетку.

Последовательность действий проста:

насыпать соль на пятно;

накрыть ее бумажной салфеткой;

прогладить участок утюгом несколько минут.

Как убрать жирное пятно | Инфографика: ИИ "Телеграф"

Перед использованием любого из этих способов на дорогой или деликатной одежде лучше сначала проверить его действие на незаметном участке ткани.

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