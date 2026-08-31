Ручка, жир і затяжки більше не проблема: три лайфхаки, які врятують одяг школяра і не тільки

Українка показала прості способи все виправити

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Напередодні 1 вересня одяг школярів та батьків чекає чимало випробувань — від слідів ручки до жирних плям і затяжок на делікатних тканинах. Втім, деякі забруднення можна спробувати прибрати за допомогою звичайних засобів, які є вдома.

Українка у TikTok показала кілька таких способів. У ролику вона розповіла, як за допомогою лаку для волосся спробувати вивести слід від ручки, прибрати затяжки з атласної тканини та впоратися з жирною плямою за допомогою солі.

Як прибрати слід від ручки

Для плями від ручки авторка радить використати лак для волосся. Його потрібно нанести безпосередньо на забруднену ділянку.

Після цього пляму слід промити звичайною водою. За потреби річ можна випрати у пральній машині.

Як прибрати слід від ручки. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Що робити із затяжками

На сатинових та атласних речах затяжки можна спробувати прибрати за допомогою голки.

Для цього використовується тупа сторона голки. Нею потрібно обережно провести по тканині в напрямку, показаному на відео.

Такий спосіб дозволяє повернути тканині охайний вигляд без необхідності обрізати нитки.

Сіль проти жирної плями

Для більшої жирної плями авторка радить взяти сіль і паперову серветку.

Послідовність дій проста:

насипати сіль на пляму;

накрити її паперовою серветкою;

пропрасувати ділянку праскою кілька хвилин.

Як прибрати жирну пляму. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Перед використанням будь-якого з цих способів на дорогому чи делікатному одязі краще спочатку перевірити його дію на непомітній ділянці тканини.

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