Скандальный застройщик, который приплел к своим аферам ГУР и ОП, объявлен в розыск: что известно

Тысячи обманутых инвесторов в Киеве и Днепре остались без денег и жилья

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После "Элита-Центра" Украина должна была бы навсегда усвоить урок о строительных пирамидах. Но прошли годы, и дельцы с подобными подходами основывают новые проекты, собирают от инвесторов миллионы, строят проблемные дома прямо на глазах у чиновников и контролирующих органов, а когда схема начинает сыпаться — оказываются за границей. Именно так выглядит история Александра Турчина, которого объявили в розыск. "Телеграф" разбирался, как после одного из самых громких строительных скандалов страны система снова позволила провернуть почти такой же сценарий.

Если бы заголовок этой статьи писали ради хайпа, то в нем бы говорилось: "друга Буданова объявили в розыск ". Ведь именно такими крутыми знакомствами хвастался недавно экс-депутат и известный днепровский застройщик Александр Турчин. Правда, после этого генпрокурор Кравченко обвинил его компании в неоднократной незаконной продаже квартир на 175 миллионов, а самому Турчину пришлось срочно бежать из Украины.

По официальным данным МВД, бизнесмена только что объявили в розыск за легализацию грязных средств и подделку документов. Но реальный багаж его "достижений" значительно шире: строительные пирамиды типа печально известной "Элита-Центр", подставные директора фирм, которых назначают за двести долларов, хаос с разрешительной документацией. Как результат такой деятельности — тысячи обманутых инвесторов в Киеве и Днепре, которые остались без денег и обещанного жилья.

"Телеграф" рассказывает, кто такой Александр Турчин и какие масштабные сделки годами скрывались за фасадом его строительной империи.

Александр Турчин

Сказки о ГУР и незаконная 22-этажка вместо паркинга

В начале мая на ряде тг-ресурсов , а впоследствии и в интернет-медиа появилось видео скрытой съемки, на котором человек, похожий на основателя строительной группы "Дельмар" Александра Турчина (скандального девелопера и бывшего депутата Днепровского городского совета, чья компания построила ряд проблемных объектов в Киеве и Днепре. — Ред.), проводит встречу с обманутыми вкладчиками днепровского жилого комплекса "Миронова".

На видео этот бизнесмен пытается успокоить разгневанных людей своими — якобы высокими — связями во властных кабинетах. Он, в частности, убеждает слушателей, что решает проблемы строительства на уровне Главного управления разведки, напоминая, что некоторые выходцы из ГУР входят в руководство Офиса президента. По его словам, масштаб его связей таков, что он "не общался разве что с самим Зеленским".

Как выяснилось впоследствии, громкая бравада застройщика была обычной попыткой отвлечь людей от строительных схем. Правоохранители считают, что вместо согласованного подземного паркинга компания "Дельмар" самовольно выгнала на площадке в Днепре жилую 22-этажку, из-за сомнений в законности строительства которой сейчас идет следствие.

Пока на записях речь шла о днепровских долгостроях, правоохранители заявили о раскрытии еще одной циничной аферы, предположительно, связанной с Турчином и его "Дельмаром" — в жилом комплексе на столичном Печерске. Как официально сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, участники схемы распоряжались этим киевским домом, как будто предыдущих владельцев не существовало. По его словам, дельцы меняли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы, чтобы повторно продавать квадратные метры, которые уже имели законных хозяев.

"Чтобы дополнительно усложнить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. А запроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным. Общая сумма установленного ущерба — более 175 млн грн", — говорится в сообщении Кравченко.

Впрочем, сидеть на скамье подсудимых Турчин не планировал. Сразу после начала активных следственных действий и проведения первых массовых обысков по "печерскому" делу, но еще до заявления Кравченко, Александр Турчин поспешно сбежал за границу. 26 августа 2026 года Департамент стратегических расследований Национальной полиции официально объявил беглеца в розыск. Застройщику инкриминируют легализацию имущества, приобретенного преступным путем в особо крупных размерах, и системный подлог официальных документов.

Александр Турчин объявлен в розыск

Путь в большой бизнес: от автосервиса до строительных холдингов

Трудовая биография грядущего девелопера начиналась далеко от элитной недвижимости. В начале девяностых годов Александр Турчин работал обычным мастером по ремонту автомототехники на СТО кооператива "Каштан-1" в Днепре. Свой первый руководящий коммерческий опыт он приобрел в днепровской компании ООО "Орион", которая занималась неспециализированной оптовой торговлей. В течение двух лет Турчин занимал там должность заместителя директора.

Настоящим трамплином в карьере бизнесмена стала работа в материнской компании девелопере АОЗТ "НПО "Созидатель", которая осуществляла полный строительный цикл от проектирования до обслуживания объектов. В течение пятнадцати лет Турчин прошел там путь от руководителя дочерней компании "Созидатель-Д" до главы правления всей корпорации. Полученный опыт бизнесмен закрепил на государственной службе, где один год возглавлял государственное предприятие "Днепростандартметрология" как главный государственный инспектор области по надзору.

Параллельно с бизнесом Александр Турчин строил активную публичную карьеру, став ветераном днепровской политики и продемонстрировав удивительную гибкость. Его путь охватывает четыре созыва в Днепровском городском совете (2002-2020 годы), где он успел побывать в рядах совершенно разных, а зачастую и враждебных политических сил. Сначала бизнесмен избирался как самовыдвиженец, впоследствии присоединился к "Нашей Украине", позже перешел в "Партию регионов", а свой финальный мандат в горсовете 7-го созыва получил от "Оппозиционного блока", областную вертикаль которого на Днепропетровщине координировал Александр Вилкул. Именно под флагами этой силы девелопер получил стратегическое место в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Однако в ноябре 2017 года, на фоне внутренних расколов в партии, Турчин оперативно вышел из фракции "Оппоблока" и объявил себя внефракционным депутатом, пытаясь уберечь собственные строительные проекты от политических рисков.

Корпоративная паутина: от группы "Дельмар" до международной вывески DEMA

После выхода из государственного сектора и создания собственного строительного бизнеса Александр Турчин развернул масштабную сеть частных фирм. Главным публичным фасадом его империи долгое время выступает бренд "Дельмар". Тем не менее с 2018 года Турчин официально позиционирует себя как основатель и СЕО компании DEMA Development, а также координатор международной группы КМГ DEMA.

Согласно официальным регистрационным данным и внутренней структуре девелопера, юридическая паутина разветвляется в нескольких направлениях:

Прямые активы бизнесмена: Александр Турчин напрямую владеет строительной фирмой ООО "Укризолит". Ему также принадлежит инвестиционная компания "Крым Реал Эстейт Делюкс" и доли в капитале предприятий "АФА-И Ко" и "Руна".

Александр Турчин напрямую владеет строительной фирмой ООО "Укризолит". Ему также принадлежит инвестиционная компания "Крым Реал Эстейт Делюкс" и доли в капитале предприятий "АФА-И Ко" и "Руна". Новое руководящее крыло: Основанная в 2018 году компания DEMA Development задекларирована как структура с международными инвестициями. На официальном сайте фирмы Турчин прямо указан как руководитель, а среди официальных партнеров холдинга указаны "ИСК Евротехнологии", итальянская Eco-Recuperi и Delmar GMBH. Главный офис компании при этом разместили в Киеве по улице Андрея Верхогляда, 14а — по тому же адресу, где расположен скандальный жилой комплекс "Дельмар".

Основанная в 2018 году компания DEMA Development задекларирована как структура с международными инвестициями. На официальном сайте фирмы Турчин прямо указан как руководитель, а среди официальных партнеров холдинга указаны "ИСК Евротехнологии", итальянская Eco-Recuperi и Delmar GMBH. Главный офис компании при этом разместили в Киеве по улице Андрея Верхогляда, 14а — по тому же адресу, где расположен скандальный жилой комплекс "Дельмар". Семейное страхование капитала: Чтобы минимизировать юридические риски, ключевые фирмы холдинга годами записывались на близких лиц. Официальной основательницей международной группы "Дельмар" в реестрах долгое время выступала его мать Галина Турчина.

Аналитическая система YouControl четко подсвечивает связь сети через совместные коммуникации. Более десятка компаний группы, включая ООО "Дельмар Таун", ООО "Дельмар Арена Славутич", ООО "Дельмар Голден Таун" и ООО "Дельмар Днепр Сервис" и т.д. годами использовали один центральный номер телефона +380675567474.

Система YouControl подсвечивает связь сети через общие коммуникации

Именно этот семейный и запутанный корпоративный фундамент позволял Турчину привлекать миллионы от частных инвесторов под разные вывески, пока правоохранители не задокументировали масштабные финансовые махинации.

Днепровский фронт: иск о необходимости сноса высоток и двести обманутых "заложников"

Реальный масштаб катастрофы вокруг объекта на улице Европейской (бывшая Миронова, поэтому объект нередко называют ЖК "Миронова") раскрывают материалы судебного дела Хозяйственного суда Днепропетровской области. Суды по делу продолжаются уже несколько лет. Днепровский городской совет официально требует полностью снести за счет застройщика самочинно возведенный многоэтажный жилой комплекс. Речь идет об огромном недострое площадью более 25 тысяч квадратных метров.

Материалы дела. Скриншот

Главная претензия мэрии состоит в отсутствии законных разрешительных документов на проведение работ. По версии истца, компания "Дельмар Днепр Сервис" не получала градостроительных условий и ограничений для проектирования этой высотки. Как утверждают юристы горсовета, участок не выделялся под масштабное домостроение. По мнению истца, застройщик сначала незаконно зарегистрировал в госреестре право собственности на фиктивный недострой. Уже потом на этом основании компания заключила договор аренды земли с городом на десять лет.

Скандальная высотка в Днепре

Ситуацию усложняет и то, что строительная площадка расположена в пределах исторического ареала. По материалам иска, на этой территории действуют строгие архитектурные ограничения из-за соседства с памятником архитектуры. Предельно допустимая высота построек здесь не может превышать 20 метров. Вместо этого, как подчеркивает городской совет, структуры Александра Турчина без надлежащих разрешений выгнали монстра на 27 этажей.

Самой большой трагедией этого кейса стали люди. В настоящее время суд привлек к процессу более 225 третьих лиц. Это обычные граждане, покупавшие имущественные права на квартиры через компании "Дельмар Днепр Сервис", "Дельмар Инвест" и "ВТО Капитал". Люди полностью оплатили жилье, но из-за финансовой пирамиды девелопера теперь рискуют остаться без крова. Между тем представители ответчика в суде откровенно саботируют процесс. Они заявляют об аресте счетов и пребывании руководства фирмы за границей. Соответствующее определение суда фиксирует, что ближайшее рассмотрение дела назначено на 23 сентября 2026 года.

Следует добавить, что в июне 2026 года руководитель одной из компаний-подрядчиков Максим Федулов открыто обвинил Александра Турчина в хищении финансов инвесторов. По его версии, строительство киевских и днепровских объектов "Дельмар" полностью остановилось из-за того, что деньги вкладчиков были украдены руководством холдинга. Как утверждает подрядчик, для сбора капитала использовалась подконтрольная фирма ООО "Дельмар Днепр Сервис" с номинальным директором Аленой Сабининой, а саму схему уже сравнивают с пресловутой аферой "Элита-Центр".

Столичный схематоз: двойные продажи и ограбление государственного банка

Детали киевских махинаций Александра Турчина раскрывают материалы официальных уголовных расследований, которые рассматриваются в судах. Следствие установило, что в жилом комплексе "ЖК Delmar" по адресу улица Андрея Верхогляда, 14а, на столичном Печерске прокручивались циничные уголовные схемы присвоения имущества.

Так, расследуя уголовное производство №12026100060000444 правоохранители обнаружили, что участники сделки незаконно лишили государственный "Укргазбанк" имущественных прав на 50 квартир общей площадью более 5200 квадратных метров. Чтобы реализовать схему и скрыть следы, дельцы через подконтрольную фирму "Дельмар Арена" меняли технические характеристики помещений, подделывали документы и обналичивали выведенные деньги через связанное с "Дельмар" семейное предприятие "БЦ Сервис". Суд наложил официальный арест на это имущество, а также на элитный автопарк семьи застройщика.

"ЖК Delmar" в Киеве

Другую циничную технологию обкрадывания обычных инвесторов освещают материалы уголовного производства № 12026100070000584 (это то же дело, о котором недавно упоминал генпрокурор Кравченко).

Схема работала через массовое переписывание квадратных метров на посторонних лиц. Организаторы изготовляли фиктивные дополнительные соглашения и подделывали подписи реальных инвесторов, которые перед этим полностью оплатили жилье.

На основании фальшивых документов большие квартиры искусственно дробили на меньшие объекты. В дальнейшем эти новосозданные квадратные метры через частного нотариуса оперативно регистрировали на жену и дочь одного из сообщников.

Напомним, что ущерб от этих столичных афер фирм Турчина Офис генерального прокурора оценивает более чем в 175 миллионов гривен.

Столичный ЖК "Delrey" — тоже не без проблем

Скандалы сопровождают и еще один проект компаний Турчина – ЖК "Delrey" бизнес-класса по улице Военный проезд на столичном Печерске. Как писало издание "КиевВласть", хотя в июне 2026 года Киевский городской совет возобновил договор аренды земельного участка площадью 0,31 гектара для строительства этого жилищного комплекса сроком на пять лет, однако это решение было принято, несмотря на зафиксированные архитектурные и градостроительные нарушения, а также предварительные официальные отказы.

Этот проект напрямую связан с компанией "DEMA Development", где Александр Турчин официально задекларирован как руководитель холдинга и СЕО. Главным аргументом для лоббирования интересов застройщика явилось то, что на площадке уже начались работы. Однако вскоре этот объект оказался в зоне критического риска. Сейчас, например, на ресурсе ЛУН хоть и указано, что объект якобы "строится", но дата ввода в эксплуатацию отсутствует. Не исключено, что из-за бегства Турчина ЖК также ждут довольно непростые судебные перспективы.

"Директор"-охранник на 200 долларов: особенности менеджмента от Александра Турчина

О специфике того, как устроена деятельность компаний Турчина, можно судить по персоналиям их руководства.

Так, директором двух ключевых фирм, входящих в условную группу "семьи Турчиных" — ООО "ДЕЛЬМАР АРЕНА и ООО "ДЕЛЬМАР ТАУН", согласно данным системы YouControl, является некий Асадуллах Анвер Оглы Алиев. Этот мужчина официально значится подписантом этих юридических лиц.

Но, как выяснилось, на самом деле этот человек работал… обычным охранником упомянутых фирм. Затем ему пообещали 200 долларов, подсунули бумажку и оформили их руководителем.

На опубликованных в сети видеокадрах мужчина открыто признается, что согласился за упомянутые копейки оформить на себя фирмы, которые крутят многомиллионным строительным бизнесом.

Охранник прямо заявляет на камеру, что вообще не понимал масштабов сделок и не имел никакого отношения к реальному управлению финансами холдинга. Именно через такие фиктивные структуры, где подписи одного наемного работника использовались для массового заключения инвестиционных соглашений, деньги обманутых вкладчиков, вероятно, и выводились на сторонние счета.

***

Самое главное в этой истории — кто должен отвечать за то, чтобы тысячи людей, уже вложивших свои средства в сделки Турчина, не остались без денег или жилья. Если с самим организатором схематоза все более или менее понятно — его либо поймают и будут судить, либо он будет годами скрываться за границей, — то судьба обманутых инвесторов остается в полной неизвестности.

При этом совершенно непонятно, что будет с должностными лицами из органов государственной и местной власти, которые годами в упор "не замечали" эту строительную вакханалию. Кто-то подписывал и выдавал разрешительные документы на землю в Днепре, когда вместо паркинга вырастала высотка. Кто-то на уровне государственных регистраторов "проморгал" и не проконтролировал, что одни и те же квартиры на Печерске цинично продаются по два раза. Кто-то в органах архитектурно-строительного контроля годами закрывал глаза на то, как запроектированные дома самовольно прирастали лишними этажами. Поэтому редакция намерена обязательно выяснить имена лиц, чья подпись или сознательное бездействие сделали возможным реализацию этих многомиллионных схем.

Ведь такая безнаказанность чиновников в Украине происходит далеко не впервые. Каждый раз, когда очередная строительная афера громко лопается, а ее организаторы сбегают с миллиардами, крайними и беззащитными остаются обычные люди. Они вынуждены годами обивать пороги закрытых кабинетов, пока государственная система только разводит руками, демонстрируя полную неспособность оградить своих граждан от строительного криминала.

Следует также обратить внимание и на другой аспект, который существенно облегчал дельцам повторную продажу одних и тех же квартир и другие махинации. В украинском правовом поле процедура заключения инвестиционных соглашений остается незащищенной, ведь закон не предусматривает обязательное участие нотариусов или регистраторов на этапе привлечения денег. Клиенты подписывают договоры, еще не означающие автоматического перехода права собственности, напрямую с компаниями, например — в лице того же Асадуллаха Анвер Оглы Алиева. Эта сфера лишена жесткого государственного регулирования, поэтому "Телеграф" отдельно исследует, почему нормативная база позволяет застройщикам беспрепятственно собирать миллионы под честное слово подставных лиц.

Редакция обязательно пришлет официальные запросы в Офис генерального прокурора и Национальной полиции, чтобы узнать, кто именно из ответственных должностных лиц в Днепровских и Киевских городских властях фигурирует в уголовных делах, связанных с этими скандальными застройками, и какая ответственность их ожидает.

Мы также поинтересуемся у СБУ и ГНС, на каких именно основаниях фигурант уголовных дел смог беспрепятственно покинуть территорию Украины после начала следственных действий. Наконец, редакция направит запрос непосредственно в Офис президента с просьбой прокомментировать зафиксированные на видео утверждения Турчина и выяснить, с кем именно из чиновников на Банковой девелопер пытался "решать" вопросы своих незаконных высоток. Будет интересно, не переключайтесь.