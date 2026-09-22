Посылка сгорела из-за обстрела на "Новой почте": что делать и кто получит компенсацию

Кто получит деньги в случае уничтожения отправки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Россия продолжает атаковать украинскую логистику, из-за чего "Новая почта" уже увеличила расчетное время доставки посылок. В результате вражеских ударов отправления могут быть повреждены или полностью уничтожены.

"Телеграф" расскажет, что делать, если ваша посылка была уничтожена в результате обстрела, кто может получить компенсацию и от чего будет зависеть ее размер.

Как узнать, что посылка уничтожена

Если отправление пострадало из-за российского обстрела, его статус в приложении может измениться на "Утрачено в результате военных действий".

Уведомление об утрате отправления от ЧП. Фото: "Телеграф"

"Новая почта" также сообщает об этом через приложение, SMS, Viber или телефонный звонок. В сообщении обычно содержится инструкция по оформлению компенсации.

Кто получит компенсацию

Независимо от того, заказывали вы товар в интернет-магазине или вам просто отправлял посылку знакомый или родственник, обращаться за компенсацией должен именно отправитель.

То есть, если ваша посылка была уничтожена из-за обстрела, сначала нужно связаться с человеком, который ее отправил. Именно он подает обращение в "Новую почту" и получает выплату.

После этого отправитель может передать полученные средства вам. Также он может отказаться от компенсации в вашу пользу — тогда деньги получите вы.

Сколько вернет "Новая почта"

Размер компенсации зависит от объявленной стоимости, которую указали при оформлении посылки.

Например, если товар стоит 2 тысячи гривен, но в накладной указана объявленная стоимость 500 гривен, компенсация может быть ограничена именно этой суммой.

Поэтому при отправке важно указывать реальную стоимость товара. Для дорогих отправлений "Новая почта" может попросить документы, подтверждающие их стоимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Новая почта" переходит на децентрализованную модель сортировки.