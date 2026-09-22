Забудьте про липкие полки и плохой запах: как правильно и быстро мыть холодильник

Простое правило уборки холодильника сэкономит время и силы

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Уборка холодильника обычно сводится к протиранию дверцы снаружи и выбрасыванию просроченных продуктов. При этом внутренние полки, на которых скапливаются мелкие капли, крошки и липкие пятна, часто остаются без внимания.

Чтобы холодильник был всегда идеально чистым и внутри него не появлялся неприятный запах, достаточно делать еженедельную профилактическую уборку и сезонную генеральную чистку, отмечает ресурс Better Homes & Gardens.

Точная частота зависит от того, сколько человек пользуется холодильником, сколько в нем продуктов и как часто там что-то проливается. В семьях, где холодильником пользуются часто полки могут пачкаться быстрее, и тогда протирать отдельные зоны стоит несколько раз в неделю.

Свежее пятно от супа или молока можно убрать за несколько секунд, а вот засохшие остатки потребуют куда больше усилий и времени. Поэтому небольшие разливы жидкости лучше вытирать сразу, не дожидаясь ближайшей плановой уборки.

Еженедельную протирку эксперты советуют делать накануне закупок, когда полки холодильника максимально свободны.

Генеральную уборку с полным извлечением ящиков и полок достаточно проводить раз в один-три месяца, в зависимости от того, насколько велика ваша семья. В большинстве случаев для мытья достаточно капли средства для посуды, воды и тряпки. С домашними средствами вроде уксуса стоит быть осторожнее, так как он подходит не для всех поверхностей.

Облегчить уборку можно и на этапе хранения продуктов: чем плотнее закрыты контейнеры и упаковки, тем меньше шансов, что соус или заправка окажутся на полке. А вот забивать холодильник "под завязку" не стоит — когда каждый сантиметр занят банками, случайный разлив легко остается незамеченным до следующей уборки.