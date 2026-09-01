Банкіри, доньки-близнючки та таємний тунель: загадка "дзеркального" будинку в Чернівцях
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Цій будівлі майже 120 років
У Чернівцях багато будівель, які привертають увагу неймовірною архітектурою. Одна з найпримітніших розташована на вулиці Івана Франка неподалік від ратуші та Художнього музею. На перший погляд здається, що це дві окремі будівлі, які є дзеркальним відображенням одна одної. Але насправді це один будинок, побудований у формі літери "П". Вузький прохід між його частинами та однакові фасади створюють ілюзію двох самостійних будинків, через що будівля й отримала назву "будинки-близнюки".
Будівлю побудували у 1908 році за проєктом Віктора Швертнера, професора Промислової школи та архітектора. Будівля виконана у стилі неокласицизму з елементами ренесансу. Два верхні поверхи прикрашені трьома великими вікнами кожен, обрамленими ліпниною, та балконом. Дахи обох частин будівлі увінчані однаковими аттиками.
Єдиної версії щодо того, чому будинок отримав саме таку форму, немає. Одна з легенд пов’язує його з двома відомими банкірами. Нібито вони вирішили побудувати для себе однакові частини будівлі, щоб не викликати заздрощів своїм достатком.
Є і версія про заможного містянина, у якого народилися доньки-близнючки. За легендою, батько вирішив поселити їх у протилежних частинах будинку. Балкони спеціально розмістили настільки близько, щоб сестри могли бачити одна одну і навіть вітатися, вийшовши на них. Але документальних підтверджень цієї версії немає.
У проході між двома частинами будівлі збереглися дерев’яні двері, що ведуть до під’їздів. На них можна помітити старі таблички різними мовами.
У будівлі також незвичайна нумерація: її частини мають номери 1 і 3.
Навколо "будинків-близнюків" є й ще одна міська легенда. Згідно з нею, між двома частинами будівлі нібито існував підземний тунель, який вів у бік Соборної площі. Імовірно, його могли використовувати як укриття у разі нападу ворогів.
Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний "будинок-корабель" у Чернігові.