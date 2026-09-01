Банкіри, доньки-близнючки та таємний тунель: загадка "дзеркального" будинку в Чернівцях

Цій будівлі майже 120 років

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У Чернівцях багато будівель, які привертають увагу неймовірною архітектурою. Одна з найпримітніших розташована на вулиці Івана Франка неподалік від ратуші та Художнього музею. На перший погляд здається, що це дві окремі будівлі, які є дзеркальним відображенням одна одної. Але насправді це один будинок, побудований у формі літери "П". Вузький прохід між його частинами та однакові фасади створюють ілюзію двох самостійних будинків, через що будівля й отримала назву "будинки-близнюки".

Будівлю побудували у 1908 році за проєктом Віктора Швертнера, професора Промислової школи та архітектора. Будівля виконана у стилі неокласицизму з елементами ренесансу. Два верхні поверхи прикрашені трьома великими вікнами кожен, обрамленими ліпниною, та балконом. Дахи обох частин будівлі увінчані однаковими аттиками.

Фото: Wikipedia

Єдиної версії щодо того, чому будинок отримав саме таку форму, немає. Одна з легенд пов’язує його з двома відомими банкірами. Нібито вони вирішили побудувати для себе однакові частини будівлі, щоб не викликати заздрощів своїм достатком.

Є і версія про заможного містянина, у якого народилися доньки-близнючки. За легендою, батько вирішив поселити їх у протилежних частинах будинку. Балкони спеціально розмістили настільки близько, щоб сестри могли бачити одна одну і навіть вітатися, вийшовши на них. Але документальних підтверджень цієї версії немає.

У проході між двома частинами будівлі збереглися дерев’яні двері, що ведуть до під’їздів. На них можна помітити старі таблички різними мовами.

У будівлі також незвичайна нумерація: її частини мають номери 1 і 3.

Навколо "будинків-близнюків" є й ще одна міська легенда. Згідно з нею, між двома частинами будівлі нібито існував підземний тунель, який вів у бік Соборної площі. Імовірно, його могли використовувати як укриття у разі нападу ворогів.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний "будинок-корабель" у Чернігові.