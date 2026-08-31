Последствия террора или страх дефицита? На сайте "АТБ" почти не осталось муки

Нехватка продуктов может быть спровоцирована сразу несколькими факторами

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Россия продолжает систематически уничтожать логистические хабы украинского бизнеса и склады с продукцией торговых сетей "АТБ", "Сильпо", Varus, "Фора", Eva и других. По этой причине в "АТБ" даже ограничили продажу популярных продуктов.

Впрочем, судя по всему, такие меры не слишком спасают ситуацию. По данным "Телеграфа", по состоянию на 31 августа, на официальном сайте сети "АТБ" уже наблюдается отсутствие большей части видов муки.

Товара все меньше

К моменту проверки на сайте доступными оставались лишь отдельные виды продукции. В частности, можно было приобрести 2 кг муки "Розумний вибір" за 44,90 грн, 1 кг муки "Хуторок" за 32,90 грн и еще одну упаковку "Розумний вибір" весом 1 кг за 23,80 грн.

Впрочем, судить о том, с этим связан этот "дефицит" продукта, сложно. Причина может быть как объективной — в уничтожении товара на складах, так и искусственно созданной — из-за высокого спроса и ажиотажа на фоне панических настроений отдельных слоев населения.

Отметим, что, по мнению известного дипломата и политика Романа Бессмертного, несмотря на российский террор, никакой угрозы нехватки продуктов для Украины не существует.

"По продуктам питания вообще это не проблема для Украины. Она никогда не была проблемой, если не организовывать ее искусственно. А для этого нужно ходить ногами и забирать продукты из каждого двора. Этого не будет. Поэтому я хочу, чтобы мы успокоились", — отметил он в интервью "Телеграфу".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в "АТБ" стоит рис на фоне российских ударов по слогам.