Украинка мечтала о легкой жизни в Германии, но после переезда была в шоке: в чем проблема

Девушка рассказала о своем опыте жизни за границей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

До переезда в Германию украинка была уверена, что там её ждёт гораздо более простая жизнь, чем в Украине. Однако после переезда её представления о помощи, работе и быте быстро изменились.

Девушка под ником darianna.kk призналась, что до переезда представляла жизнь украинцев в Германии достаточно комфортной: центр занятости Jobcenter оплачивает жилье и языковые курсы, а после изучения языка можно найти работу с зарплатой около 2500 евро.

После переезда ее ожидания быстро изменились — она была в шоке, увидев, что реальность оказалась сложнее, чем она думала.

В обсуждении другая украинка рассказала о собственном опыте в Берлине. Сначала она получала социальную помощь, а потом начала работать актрисой. Из-за нестабильного дохода ей приходилось регулярно подавать в Jobcenter документы и отчитываться о каждом заработке.

Женщина призналась, что не планировала оставаться в Германии, но обстоятельства заставили это сделать. Два года назад она вернулась в Украину и отметила, что даже, несмотря на обстрелы, не жалеет о своем решении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую страну советуют для переезда из-за доступных цен и удобного расстояния до Украины.