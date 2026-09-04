Переспевшие бананы еще можно спасти: лайфхак на заметку хозяйкам
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Этот способ поможет не выбрасывать мягкие плоды
После хранения в холодильнике кожура бананов может потемнеть или приобрести сероватый оттенок. Но есть действенный лайфхак, как их спасти.
Об этом рассказала Габриэль Брей, менеджер по развитию консалтинговой компании Good Food Studio, пишет The Guardian. По ее словам, бананы, как и многие тропические фрукты, плохо переносят низкие температуры.
Если бананы созрели, но в ближайшие день или два вы не планируете их съесть, тогда фрукт можно положить в морозилку. Для этого бананы лучше очистить, нарезать и после этого заморозить.
Эксперт рекомендует употреблять затем фрукт для смузи, каши или, к примеру, домашнего мороженого. После заморозки он будет оставаться свежим и не потеряет вкусовые качества.
Отметим, что когда банан попадает в холодильник, низкие температуры нарушают работу мембран и ферментов, благодаря которым он созревает. Поэтому кожура начинает темнеть, а процесс нормального созревания нарушается.
При заморозке, вода внутри клеток превращается в лед и таким образом повреждается часть клеточных стенок. После разморозки бананы становятся обычно немного водянистыми и мягкими.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно хранить хлеб, чтобы он не черствел и не плесенел.