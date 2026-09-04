Переспілі банани ще можна врятувати: лайфхак на замітку господиням

Цей спосіб допоможе не викидати м’які плоди

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Після зберігання в холодильнику шкірка бананів може потемніти або набути сірого відтінку. Але є дієвий лайфхак, як їх урятувати.

Про це розповіла Габріель Брей, менеджер із розвитку консалтингової компанії Good Food Studio, пише The Guardian. За її словами, банани, як і багато тропічних фруктів, погано переносять низькі температури.

Якщо банани дозріли, але в найближчий день або два ви не плануєте їх з’їсти, тоді фрукт можна покласти в морозилку. Для цього банани краще очистити, нарізати та після цього заморозити.

Як зберігати банани. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Експерт рекомендує вживати потім фрукт для смузі, каші або, наприклад, домашнього морозива. Після заморожування він залишатиметься свіжим і не втратить смакових якостей.

Зазначимо, що коли банан потрапляє до холодильника, низькі температури порушують роботу мембран та ферментів, завдяки яким він дозріває. Тому шкірка починає темніти, а процес нормального дозрівання порушується.

Навіщо зберігати банан у морозилці. Фото: "Телеграф"/ШІ

При заморожуванні вода всередині клітин перетворюється на лід і таким чином ушкоджується частина клітинних стінок. Після розморожування банани стають зазвичай трохи водянистими та м’якими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно зберігати хліб, щоб він не черствів і не пліснянів.