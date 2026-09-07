Шесть гривен скидки и миллионы в кармане: как разыгрывают самые дорогие тендеры от "Киевтеплоэнерго"

Пока Киев готовится к очередной тяжелой зиме, вокруг закупок столичного теплового хозяйства разворачивается история на миллиарды

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ООО "Киевкотлотурбопром" – компания с уставным капиталом 10 тыс. гривен и только тремя штатными работниками – менее чем за год получила контрактов "Киевтеплоэнерго" на 1,5 миллиарда гривен. Часть крупных соглашений было заключено без конкурентных торгов, в других тендерах компания осталась единственным участником.

"Телеграф" изучил тендерную документацию, реестры и судебные материалы и обнаружил еще одну интересную деталь. "Киевкотлотурбопром" тесно сотрудничает с ООО "Атомремстрой" — фирмой, операции которой исследуют правоохранители по делу о возможном присвоении средств на ремонте теплового оборудования.

А пока идет следствие, "Атомремстрой" уже сменил название, владельца, адрес и профиль деятельности. Параллельно владелец "Киевкотлотурбопрома" создал еще одну компанию с почти идентичным названием.

Три работника – и контракты на 1,5 миллиарда

Знакомьтесь: новый любимец столичных теплоэнергетиков – ООО "Киевкотлотурбопром". Компания появилась на бизнес-карте 26 июля 2023 года. Основной вид деятельности – производство паровых котлов. Уставный капитал – 10 тыс. гривен. По данным финансовой отчетности, в штате фирмы в конце 2025 года было всего три сотрудника.

Первоначально особых тендерных успехов компания не демонстрировала. Ситуация резко поменялась осенью 2025 года. С этого времени "Киевкотлотурбопром" начал получать большие заказы от одного основного клиента — коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Менее чем за год общая стоимость заключенных контрактов составила около 1,5 млрд грн.

ООО "Киевкотлотурбопром" — данные YouControl

Единоличным владельцем, основателем и директором компании является харьковчанин Олег Тарасов. По данным из открытых источников, этот человек имел опыт работы в государственном секторе, а именно в 2021-2023 годах работал директором ГП "Научно-технический центр дезактивации и комплексного обращения с радиоактивными отходами". Также Тарасов в разные периоды был связан с рядом других компаний, однако по масштабам государственных заказов они не сравняются с "Киевкотлотурбопромом".

Интересна и другая кадровая деталь. Ответственной за финансовую отчетность компании указана Елена Нестеренко. Параллельно она связана с частным бизнесом, в частности, в сфере торговли древесиной.

И именно последнее направление деятельности привело Нестеренко в июне 2026 года в следственный изолятор. Полиция Тернопольщины подозревает бизнес-вумен в мошенничестве и легализации средств: по версии следствия, деньги за дрова для учебных заведений были получены, однако фактически дрова не поставили. Это отдельное дело, и вина Нестеренко не установлена приговором суда. С другой стороны, еще более острые вопросы правоохранители имеют к деятельности самого "Киевкотлотурбопрома".

56 миллионов зашло – 54 пошло дальше

В уголовном производстве полиция, как писал "Телеграф", изучает закупки стратегического оборудования для столичной Станции теплоснабжения №1 (СТ1). За его поставку отвечало ООО "Атомремстрой" – один из крупных подрядчиков "Киевтеплоэнерго" в 2022-2025 годах.

Описание схемы – фрагмент судебного определения

По данным следствия, коммунальное предприятие перечислило этой компании 299,9 млн грн. Далее возникает интересная финансовая цепочка.

Часть денег – около 56 млн грн – "Атомрембуд" перечислил ООО "Киевкотлотурбопром" за оборудование для котлов "Foster Wheeler".

"Атомрембуд" перечислил ООО "Киевкотлотурбопром" за оборудование для котлов "Foster Wheeler". А "Киевкотлотурбопром" из этих 56 млн грн около 54,1 млн грн перечислил дальше — компании "Райбудрем" за то же самое оборудование.

То есть более 96% полученной суммы фактически прошло через "Киевкотлотурбопром" транзитом дальше по цепочке. У следствия возникли вопросы и к конечному поставщику. По материалам производства, "Райбудрем" не являлся ни производителем, ни профильным дистрибьютором такого котельного оборудования. Согласно данным открытых реестров, ранее среди направлений деятельности фирмы вообще фигурировала торговля одеждой и текстилем.

Схема транзита средств с участием "Киевкотлотурбопрома"

В судебных материалах правоохранители предполагают, что за такими операциями могли стоять поставки на киевские ТЭЦ некачественного или б/у оборудования, или отдельные поставки могли фактически не состояться.

Подобные вопросы следствие ставит и к другим контрагентам "Атомремстроя". В частности, ООО "Вазиум" получило 29,3 млн грн за элементы котла, хотя, по материалам следствия, у фирмы не было подтвержденного производства или закупки такого оборудования. Еще 10,9 млн грн получило ООО "Курс-Титан" за деаэраторный бак, хотя соответствующее направление деятельности для этой компании также было нетипичным.

Конкурентов не было, цену снизили на шесть гривен

О том, что "Киевкотлотурбопром" и "Атомремстрой" – далеко не случайные партнеры, как выяснил "Телеграф", свидетельствуют и тендерные документы. Показательный пример – закупка услуги по текущему ремонту котла ПТУМ-50 №3 ожидаемой стоимостью в 17,5 млн грн.

"Киевкотлотурбопром" стал единственным участником процедуры, с предложением всего на шесть гривен ниже стартовой цены. Компания закономерно победила.

А дальше начинается самое интересное: выполнять часть работ победитель должен с помощью того же "Атомремстроя". Согласно документам, "Атомремстрой" привлекли в качестве субподрядчика для электродуговой сварки более двух тысяч стыков труб котла.

Документы по субподряду и письмо-отзыв

При этом во время проверки тендерного предложения "Киевкотлотурбопрома" аудиторы обнаружили ряд несоответствий. Компания не предоставила договор аренды офиса, а как "производственную базу" показала обычный склад площадью 546 кв. м. Также возникли вопросы о наличии необходимых разрешений на работы повышенной опасности в замкнутом пространстве и т.д.

Описание несоответствий со страницы закупки на Prozorro

Заказчик дал участнику 24 часа на "косметику" документов, после чего договор все-таки был заключен.

Но главная деталь – материально-техническая база. Часть специализированного оборудования, необходимого для выполнения работ, "Киевкотлотурбопрому" предоставил опять же "Атомремстрой": сварочные аппараты, сверлильные станки и станки для сгибания труб.

Проблему с нехваткой персонала "инженерный гигант" решил еще проще — набрал для выполнения сверхсложных работ на стратегическом объекте физических лиц — электросварщиков, слесарей, газорезчиков и огнеупорщиков — по гражданско-правовым договорам.

И, наконец, для подтверждения предыдущего опыта "Киевкотлотурбопром" подал положительное письмо-отзыв. Его тоже предоставил "Атомремстрой". Причем документ подтверждает, что компании сотрудничали, по меньшей мере, с августа 2024 года: "Киевкотлотурбопром" выполнял для "Атомремстроя" работы по монтажу левого экрана котла №5 на объекте той же Станции теплоснабжения №1.

Таким образом, "Атомремстрой" одновременно выступает для "Киевкотлотурбопрома" давним партнером, субподрядчиком, поставщиком оборудования и компанией, подтверждающей его опыт.

От 17 миллионов – до 752 миллионов

В 2026 году масштабы контактов резко возросли. К примеру, 12 мая "Киевкотлотурбопром" получил от КП "Киевтеплоэнерго" договор на поставку 10 котельных установок общей стоимостью 752 млн грн. Закупку произвели без конкурентных торгов.

При этом значительная часть информации о контракте закрыта из соображений безопасности и должна быть обнародована только после завершения военного положения.

Из-за этого невозможно точно установить, покрывают ли 752 млн грн исключительно котельное оборудование или в эту сумму входит также доставка, монтаж, автоматика, подключение к сетям, пусконаладочные работы и другие составляющие. В противном случае, сколько еще будет потрачено на такие "пункты". А без ответа на эти вопросы невозможно и корректно сравнить цену с другими закупками аналогичных котельных.

Победный тендер "Киевкотлотурбопрома" на 752 миллиона. Сайт Prozorro

В июле "Киевкотлотурбопром" получил еще один контракт на текущий ремонт котла ПТУМ-100 №3 стоимостью 41,8 млн грн.

Интересный нюанс – незадолго до завершения подачи заявок "Киевтеплоэнерго" изменило тендерную документацию: сократило срок предоставления услуг и освоения 50-процентного бюджетного аванса со 170 до 130 календарных дней.

Могло ли это сузить круг потенциальных участников – вопрос. Ведь речь идет об изготовлении новых трубных пакетов, демонтаже старых элементов и выполнении большого объема сложных сварочных работ. А сделать все это быстро без заранее приготовленного металла и гарантированного доступа к производственным базам было бы сложно.

24 августа "Киевкотлотурбопром" получил уже 571,7 млн грн на реконструкцию котла ТП-170 №10. Это соглашение также было заключено без конкурентных торгов, ссылаясь на решения, связанные с Комплексным планом стойкости.

Таким образом, только два "свежих" контракта — на 752 млн и 571,7 млн грн — дали компании заказов более чем на 1,32 млрд грн.

"Атомремстрой" исчезает с вывески, но не из реестра

На фоне такого успеха интересные изменения стали происходить также с давним партнером "Киевкотлотурбопрома".

15 мая 2026 года ООО "Атомремстрой" сменило название на ООО "Статус Билд".

Изменения ООО "Атомремстрой". Данные аналитической системы YouControl

Юридически компания не исчезла: код ЕГРПОУ остался прежним. Но вместе с названием сменились владелец, адрес и основной вид деятельности.

Многолетний бенефициар Александр Лысый вышел из состава учредителей. Новым владельцем с долей 100% стал Андрей Викторович Пуя из города Зиньков на Полтавщине. И этот выбор заслуживает особого внимания. По данным аналитической системы YouControl, Пуя связан с сотнями юридических лиц.

Одновременно ОООшка переехала в бизнес-центр на ул. Соломенскую, 11.

Основной КВЭД сменился с профильного энергетического направления на "строительство жилых и нежилых зданий".

То есть юридическое лицо, операции которого фигурируют в уголовном производстве, за короткое время фактически получило новую оболочку. Это само по себе не доказывает попытки уйти от ответственности: изменение названия или владельца юридического лица не отменяет предыдущих обязательств и истории. Но момент таких изменений выглядит как минимум примечательно.

И тут появляется "Котлотурбопром+"

Параллельно происходит еще одно событие.

13 июля 2026 года Олег Тарасов – владелец "Киевкотлотурбопрома" регистрирует новую компанию ООО "Котлотурбопром+". Название почти идентичное. Основной вид деятельности такой же – "производство паровых котлов". Юридический адрес – центр Киева, ул. Бассейна.

Таким образом, в течение нескольких месяцев складывается интересная хронология: давний партнер "Киевкотлотурбопрома" – "Атомрембуд", который фигурирует в материалах уголовного производства, меняет название, владельца, адрес и профиль.

А рядом с ним "Киевкотлотурбопром", который именно в это время получает от КП "Киевтеплоэнерго" сотни миллионов гривен, возникает еще одна компания с почти таким же названием и специализацией.

Доказательств того, что все эти изменения являются частью единого плана, пока нет.

Но вопросы очевидны. Кто на самом деле имеет производственные мощности для выполнения контрактов на сотни миллионов? Почему компании нужны оборудование, работники, субподряд и рекомендации одного и того же партнера? Почему этот партнер именно в ходе уголовного производства радикально обновляет юридическую оболочку? И зачем владельцу одного из ключевых подрядчиков "Киевтеплоэнерго" понадобилась еще одна почти одноименная компания.

Ведь названия в реестрах можно поменять за один день. Значительно сложнее поменять людей, оборудование и реальные связи, которые стоят за выполнением миллиардных контрактов. Продолжение следует, не переключайтесь.