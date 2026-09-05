Прощай, водоэмульсионка: чем заменить популярную в народе краску

Окрашивание стен — один из самых быстрых и бюджетных способов кардинально преобразить интерьер

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Ремонт часто ставит перед нами выбор материалов, и когда заходит речь о покраске потолков или стен, водоэмульсионная краска всплывает первой. Она популярна, доступна и проста в нанесении.

"Телеграф" рассказывает об альтернативных вариантах. Все зависит от задач, которые вы перед собой ставите: экологичность, простота ухода, фактура или бюджет.

Недостатки водоэмульсионной краски/Инфографика ИИ

Акриловые краски

Это ближайший родственник водоэмульсионки, но с улучшенными характеристиками. В основе лежат акриловые смолы, которые создают на поверхности прочную полимерную пленку.

Главные плюсы: Высокая влагостойкость, устойчивость к истиранию и ультрафиолету. Акриловые покрытия можно мыть (даже с мягкими моющими средствами), они не выцветают на солнце и подходят для помещений с повышенной влажностью — кухонь и ванных комнат.

Высокая влагостойкость, устойчивость к истиранию и ультрафиолету. Акриловые покрытия можно мыть (даже с мягкими моющими средствами), они не выцветают на солнце и подходят для помещений с повышенной влажностью — кухонь и ванных комнат. Где применять: Гостиные, спальни, коридоры, фасады зданий.

Гостиные, спальни, коридоры, фасады зданий. Нюансы: Стоит дороже обычной водоэмульсионной краски, а при высыхании может слегка менять оттенок (обычно становится чуть темнее).

Акриловые краски/Фото: ИИ

Латексные краски

Еще один водный состав, но с добавлением каучуковых (латексных) полимеров. Это лидер по прочности среди всех водно-дисперсионных красок.

Главные плюсы: Создают идеально гладкое, эластичное покрытие, способное перекрывать микротрещины до 1 мм при усадке дома. Обладают максимальной влагостойкостью: выдерживают многократную влажную уборку щеткой.

Создают идеально гладкое, эластичное покрытие, способное перекрывать микротрещины до 1 мм при усадке дома. Обладают максимальной влагостойкостью: выдерживают многократную влажную уборку щеткой. Где применять: Детские комнаты, ванные, прихожие и офисы с высокой проходимостью.

Детские комнаты, ванные, прихожие и офисы с высокой проходимостью. Нюансы: Требуют идеально ровного основания, так как глянцевый или полуматовый блеск подчеркнет любые дефекты штукатурки. Кроме того, материал стоит дороже остальных водных составов.

Латексные краски/Фото: ИИ

Силиконовые краски

Инновационное решение, объединившее достоинства минеральных и полимерных покрытий. Основой служат силиконовые смолы.

Главные плюсы: Обладают уникальным свойством паропроницаемости при абсолютной водонепроницаемости (эффект лотоса — капли воды просто скатываются вместе с пылью). Они эластичны, не поддерживают развитие грибка и плесени, а также способны самостоятельно "затягивать" мелкие трещины.

Обладают уникальным свойством паропроницаемости при абсолютной водонепроницаемости (эффект лотоса — капли воды просто скатываются вместе с пылью). Они эластичны, не поддерживают развитие грибка и плесени, а также способны самостоятельно "затягивать" мелкие трещины. Где применять: Фасады зданий, ванные комнаты, бассейны, а также помещения со старыми проблемными стенами.

Фасады зданий, ванные комнаты, бассейны, а также помещения со старыми проблемными стенами. Нюансы: Самый дорогой вариант среди красок на водной основе.

Силиконовые краски/Фото: ИИ

Силикатные краски

Составы на основе жидкого стекла. Это минеральная краска, которая держится не за счет пленки, а за счет химической реакции с основанием (силикатизации).

Главные плюсы: Долговечность (служат десятилетиями), абсолютная пожаробезопасность, высочайшая паропроницаемость и устойчивость к щелочам. На такой поверхности никогда не заведется плесень.

Долговечность (служат десятилетиями), абсолютная пожаробезопасность, высочайшая паропроницаемость и устойчивость к щелочам. На такой поверхности никогда не заведется плесень. Где применять: Исторические реставрационные работы, фасады, подвалы, кирпичные и оштукатуренные стены.

Исторические реставрационные работы, фасады, подвалы, кирпичные и оштукатуренные стены. Нюансы: Совершенно не эластичны — если стена даст трещину, треснет и краска. Работать с ними нужно в защитной одежде, так как щелочной состав агрессивен к коже.

Силикатные краски/Фото: ИИ

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