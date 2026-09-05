Прощавай, водоемульсійка: чим замінити популярну в народі фарбу

Фарбування стін — один із найшвидших і найбюджетніших способів кардинально змінити інтер’єр

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Ремонт часто ставить перед нами вибір матеріалів, і коли йдеться про фарбування стель або стін, водоемульсійна фарба спливає першою. Вона популярна, доступна та проста в нанесенні.

"Телеграф" розповідає про альтернативні варіанти. Все залежить від завдань, які ви ставите перед собою: екологічність, простота догляду, фактура або бюджет.

Недоліки водоемульсійної фарби/Інфографіка ШІ

Акрилові фарби

Це найближчий родич водоемульсійки, але з покращеними характеристиками. В основі лежать акрилові смоли, які створюють на поверхні полімерну міцну плівку.

Головні плюси: Висока вологостійкість, стійкість до стирання та ультрафіолету. Акрилові покриття можна мити (навіть з м’якими миючими засобами), вони не вицвітають на сонці та підходять для приміщень із підвищеною вологістю – кухонь та ванних кімнат.

Висока вологостійкість, стійкість до стирання та ультрафіолету. Акрилові покриття можна мити (навіть з м’якими миючими засобами), вони не вицвітають на сонці та підходять для приміщень із підвищеною вологістю – кухонь та ванних кімнат. Де застосовувати: Вітальні, спальні, коридори, фасади будівель.

Вітальні, спальні, коридори, фасади будівель. Нюанси: Коштує дорожче звичайної водоемульсійної фарби, а при висиханні може трохи змінювати відтінок (зазвичай стає трохи темнішим).

Акрилові фарби/Фото: ШІ

Латексні фарби

Ще один водний склад, але з додаванням каучукових полімерів. Це лідер за міцністю серед усіх водно-дисперсійних фарб.

Головні плюси: Створюють ідеально гладке, еластичне покриття, здатне перекривати мікротріщини до 1 мм при усадці будинку. Мають максимальну вологостійкість: витримують багаторазове вологе прибирання щіткою.

Створюють ідеально гладке, еластичне покриття, здатне перекривати мікротріщини до 1 мм при усадці будинку. Мають максимальну вологостійкість: витримують багаторазове вологе прибирання щіткою. Де застосовувати: Дитячі кімнати, ванні, вітальні та офіси з високою прохідністю.

Дитячі кімнати, ванні, вітальні та офіси з високою прохідністю. Нюанси: Вимагають ідеально рівної основи, тому що глянсовий або напівматовий блиск підкреслить будь-які дефекти штукатурки. Крім того, матеріал коштує дорожче за решту водних складів.

Латексні фарби/Фото: ШІ

Силіконові фарби

Інноваційне рішення, що поєднало переваги мінеральних та полімерних покриттів. Основою є силіконові смоли.

Головні плюси: Мають унікальну властивість паропроникності при абсолютній водонепроникності (ефект лотоса — краплі води просто скочуються разом з пилом). Вони еластичні, не підтримують розвиток грибка та плісняви, а також здатні самостійно "затягувати" дрібні тріщини.

Мають унікальну властивість паропроникності при абсолютній водонепроникності (ефект лотоса — краплі води просто скочуються разом з пилом). Вони еластичні, не підтримують розвиток грибка та плісняви, а також здатні самостійно "затягувати" дрібні тріщини. Де застосовувати: Фасади будівель, ванні кімнати, басейни, а також приміщення зі старими проблемними стінами.

Фасади будівель, ванні кімнати, басейни, а також приміщення зі старими проблемними стінами. Нюанси: Найдорожчий варіант серед фарб на водяній основі.

Силіконові фарби/Фото: ШІ

Силікатні фарби

Склади на основі рідкого скла. Це мінеральна фарба, яка тримається не за рахунок плівки, а за рахунок хімічної реакції з основою (силікатизації).

Головні плюси: Довговічність (служать десятиліттями), абсолютна пожежна безпека, висока паропроникність і стійкість до лугів. На такій поверхні ніколи не заведеться пліснява.

Довговічність (служать десятиліттями), абсолютна пожежна безпека, висока паропроникність і стійкість до лугів. На такій поверхні ніколи не заведеться пліснява. Де застосовувати: Історичні реставраційні роботи, фасади, підвали, цегляні та оштукатурені стіни.

Історичні реставраційні роботи, фасади, підвали, цегляні та оштукатурені стіни. Нюанси: Зовсім не еластичні – якщо стіна дасть тріщину, трісне і фарба. Працювати з ними потрібно в захисному одязі, тому що лужний склад агресивний до шкіри.

Силікатні фарби/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим замінити керамзит. Цей матеріал використовувався для утеплення підлоги.