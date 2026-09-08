Таємна мережа в українських портах: хто створив приватну імперію на державній логістиці

Правоохоронці розкручували схему понад два роки

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Одеські гавані роками були зоною закритих домовленостей та розподілу фінансових потоків. Ексменеджери державних портів, як переконані правоохоронці, могли перетворити систему логістики на джерело особистого збагачення. Наразі розслідується діяльність цієї групи за кількома напрямками: від прихованих поборів з морських суден і фіктивної оренди майна країни до нелегального виїзду за кордон під виглядом портовиків та благодійників.

На паузу діяльність цього тіньового бізнесу поставили нещодавні обшуки. А серія судових ухвал підсвітила матеріали стеження та факти, які проливають світло на ймовірних учасників портового лобі. Докладніше – в матеріалі.

Три корупційні кити: коридор, ангари-привиди та квиток за кордон

Ця історія – готовий сюжет для кримінальної драми. Силовики – Нацполіція разом з СБУ та Офісом генпрокурора – розплутують схему, яка на думку обвинувачення, поєднала зловживання владою, підробку документів та нелегальне переправлення людей через кордон. В організаторах, за версією слідства, можуть бути посадовці Держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), його Чорноморської філії та Морського торговельного порту "Чорноморськ" разом з компанією з перевалки вантажів "Тек-Транс Груп "Форвард".

Три вектори портової схеми. Інфографіка "Телеграфу", згенерована за допомогою ШІ

Кит №1. Морський транзит на "ручному управлінні". Процес, як вважають оперативники СБУ, був організований просто. Якщо ти судновласник і не хочеш, щоб твоє судно тижнями простоювало перед заходом в "український морський гуманітарний коридор" або застрягло у черзі на завантаження, плати!

Як стверджується в матеріалах справи, отримані від власників суден кошти, маскувались у звітах "Тек-Транс Груп "Форвард" під виглядом оплати за навантажувально-розвантажувальні роботи (стивідорні послуги). Гроші виводили через сумнівні фірми-"одноденки". Найцікавіше – частина тіньового прибутку могла, як вважають правоохоронці, передаватися посадовцям Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, аби ті не помічали зловживань.

Опис протизаконної схеми. Фрагмент судової ухвали

Кит №2. Паперові інвестиції. Ще у 2019-му році ТОВ "Тек-Транс Груп "Форвард" разом із дочірньою фірмою "Клин Карго" орендували у держави найпривабливіші шматки Чорноморського порту – причальні склади та стратегічні майданчики. Взамін обіцяли виділити на модернізацію чималі кошти: 1 та 2 млн доларів відповідно.

Проте, як стверджується в судових ухвалах, реальних вкладень компанії не зробили. За версією слідства, аби уникнути розірвання договорів оренди, компанії під виглядом "новітніх інвестицій" вписали в офіційні документи чотири старі, давно збудовані залізні ангари. Підміну прикрили аудиторськими висновками приватного підприємства "АКФ "ЮГТ Плюс". При цьому цю компанію зі штатом у 12 осіб і стабільними мільйонними оборотами, що обслуговує великих портових операторів, у межах цією справи прокурори називають "підконтрольною" організаторам схеми.

Опис протизаконної схеми. Фрагмент судової ухвали

Кит №3. Провідники для ухилянтів. Паралельно ТОВ "Тек-Транс Груп "Форвард" фіктивно влаштовувало у штат компанії чоловіків призовного віку на посади експедиторів, оформлювало "новоспеченим співробітникам" бронювання через "Дію", а потім виписувало накази про "службові відрядження". Це дозволяло безперешкодно перетнути кордон, от тільки всі поїздки були в один бік.

Секрети Печерського суду: як стало відомо про портових ексів

Як про всі ці махінації стало відомо і чому саме зараз? Розкручувати схему правоохоронці почали ще у середині березня 2024 року. Тобто оперативна розробка, негласні слідчі дії, зняття інформації з каналів зв’язку та збір доказів тривали понад два роки! Оперативники СБУ та слідчі Нацполу вели фігурантів крок за кроком, документуючи дзвінки, транзакції та псевдовідрядження. І лише з доказовою базою на руках наприкінці травня 2026 року, як випливає з ухвал Печерського районного суду, силовики прийшли з обшуками.

Коли журналісти "Телеграфу" почали вивчати приватні фірми, що були залучені до схеми, стало зрозуміло, модель заробітку обрана не випадково. Адже щонайменше три ключові фігури – це колишні керівники чи працівники державних портів, які, здається, вдало капіталізували свої старі зв’язки.

Олександр Ільїн нині володіє 25% компанії "Тек-Транс Груп "Форвард" та є непрямим власником чверті компанії "Клин Карго". А до червня 2020 року працював заступником начальника з фінансів Іллічівської філії ДП "Адміністрація морських портів України". На момент звільнення, як випливає з декларації, мав 0,07 га власної землі й ще понад 125 га орендував, володів квартирою площею 90,3 кв. м в Одесі, недобудованою дачею в Сичавці, автомобілем Mitsubishi Pajero (авто такої ж марки, але модель Outlander, належало дружині) та 55 тис. доларів готівкою.

Дані про місце роботи Олександра Ільїна. Фрагмент декларації

Костянтин Волощук, що наразі обіймає керівну посаду в ТОВ "Клин Карго" та ТОВ "Тек-Транс Груп "Форвард", а до того був в.о. директора ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Зокрема, в декларації за 2020 рік Волощука вказана і зарплата від порту 40 тис. грн, і від "Клин Карго" – 36,5 тис. грн. Перед звільненням з держпідприємства посадовець декларував 125 тис. доларів готівки, дві квартири в Одесі (одна площею 36,6 кв. м і друга 81,9 кв. м – в стадії будівництва), 22 гектари орендованої землі, машини Honda CR-V та Mazda (належить дружині), швидкісний моторний човен Finval Evo 475 з автомобільним причепом "Одисей".

Дані про місце роботи і зарплату Костянтина Волощука. Фрагмент декларації

Олексій Захаров – колишній помічник директора ДП "МТП" "Чорноморськ" та ексначальник 5-го термінала порту (пішов з посади у жовтні 2020 року). У 2026 році, ймовірно, є працівником приватної фірми "Тек-Транс Груп "Форвард". І саме до нього могли нещодавно навідатися з обшуком правоохоронці й вилучити iPhone 16 Pro із зашифрованими чатами, витяг про бронювання у "Дії" та оригінал договору від лютого 2026 року між ТОВ "Тек-Транс Груп "Форвард" та ТОВ "Анкор".

Дані про попередні місця роботи Олексія Захарова

Після арешту вилученого майна адвокати Захарова влаштували у суді драму, заявивши, що апарат життєво необхідний клієнту, адже він керує благодійною організацією "БФ "Пробудження сили" і гуманітарна допомога тепер заблокована. Дійсно, за даними аналітичної системи YouControl, Олексій Захаров є директором та підписантом такого БФ. А його засновниками разом із Захаровим значаться ті самі… Олександр Ільїн та Констянтин Волощук. Ба більше, і ТОВ "Тек-Транс Груп "Форвард", і ТОВ "Клин Карго", і фонд "Пробудження сили" зареєстровані в Чорноморську в одному офісі – на вул. Транспортній, 3 каб. 8. Зручна благодійна парасолька для портового бізнесу на трьох, чи не так?

Обшуки без підозр та гра на випередження

Наразі розслідування справи у самому розпалі й поки навіть не дійшло до оголошення офіційних підозр. А більшість судових баталій у Печерському суді Києва влітку 2026 року точилися виключно навколо накладення арешту на тимчасово вилучене майно для збереження речових доказів.

Проте масштаби синхронного "травневого удару" правоохоронців вказують на те, що спецслужби могли накрити цілу мережу. Крім Олексія Захарова, силовики навідались до інших вкрай цікавих персонажів.

Зокрема, у квартирі у капітана морських портів Чорноморськ та Білгород-Дністровський, вилучили червону флешку, копії актів огляду споруд, схему постановки судна "Kubrosli Y" (ходить під прапором Коморських островів) та копії запитів від "Тек-Транс Груп "Форвард" щодо погодження руху цього судна.

Обшуки проводилися й у помешканні заступника начальника відділу Одеської митниці Державної митної служби України, що відповідає за митний контроль безпосередньо в пункті пропуску "Морський порт "Чорноморськ". Завдяки цьому силовики отримали доступ до двох телефонів посадовця, адже, на думку слідства, у зашифрованих месенджерах митника під особливим "псевдо" велася активна комунікація щодо координації руху суден.

Неочікувані знахідки чекали правоохоронців і під час обшуків у приватного інженера-кошторисника. Слідство вважає, що цей фахівець допомагав ТОВ "Тек-Транс Груп "Форвард" та ТОВ "Клин Карго" вносити фальшиві дані до проєктно-кошторисної документації, щоб видати старі залізничні ангари за новобудови. В такій махінації йому, очевидно, знадобилися вилучені печатки ТОВ "ІК "Дека" і ТОВ "Буд Комплектс" – реальних будівельних фірм з реєстрацією у Кременчуці та Дніпрі, до яких ФОП не мав жодного стосунку.

Силовики також навідалися до кабінетів та житла представників адміністрації ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ". Наприклад, у в.о. заступника директора порту (на цей момент з такою приставкою у ДП працював Олександр Патрик) вилучили кілька телефонів, в яких, як вважають слідчі, могли зберігатися зашифровані вказівки щодо організації штучних перешкод для суден в акваторії Чорноморська. Ці засоби зв’язку опинилися під арештом. А от іншому заступнику директора порту (йдеться, ймовірно, про Павла Подоляна) пощастило більше. Суд повернув вилучений під час обшуку iPhone 17 AIR, адже посадовець долучився до команди порту лише 15 квітня 2025 року. Тобто значно пізніше задокументованих у справі зловживань.

Крапку в цій історії ставити зарано, тому "Телеграф" далі спостерігатиме за тим, хто таки опиниться на лаві підсудних. Не виключно, що громадськість чекатимуть нові викриття, адже в судових ухвалах згадується документ, що виводить на ще один корупційний напрямок в роботі портів. А саме ремонти інфраструктури Чорноморської філії АМПУ, до яких в останні роки активно долучалося ТОВ "Анкор". Адже саме з цією фірмою мало договір ТОВ "Тек-Транс Груп "Форвард", що знайшли правоохоронці під час обшуку в Олексія Захарова.

Компанія "Анкор" наразі фігурує в окремому кримінальному провадженні Чорноморської окружної прокуратури. Стосується воно підозр у службовому підробленні та створенні штучних дискримінаційних умов для усунення конкурентів. Як саме портові чиновники "прописували" тендери під конкретну фірму і як пов’язана ця тендерна змова із мільйонними контрактами на реконструкцію причалів гавані, читайте у наступній частині нашого розслідування. Далі буде, не перемикайтесь…