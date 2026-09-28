Бульон получится вкусный, как у бабушки. Какой неожиданный продукт для этого нужен

Один фрукт сделает блюдо вкуснее

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Для приготовления бульона почти все хозяйки используют привычный набор овощей из моркови, лука, сельдерея. Идея добавить в кастрюлю яблоко для многих звучит странно. Тем не менее этот кулинарный прием активно использовали еще наши бабушки, а некоторые хозяйки применяют и по сей день.

Как отмечается на польском кулинарном ресурсе Teraz Gotuje, яблоко в бульоне помогает сделать блюдо более ароматным и более сбалансированным на вкус.

Яблоко в бульоне выполняет сразу несколько задач. Оно придает блюду легкую кислинку и естественную сладость, смягчает вкус жирных бульонов, делая их менее тяжелыми, а еще помогает сбалансировать вкус, если блюдо вдруг пересолили.

Добавлять яблоко в бульон можно с кожурой или очищенным и варить вместе с овощами. Но если в бульоне уже много моркови, добавлять фрукт все же не стоит, чтобы блюдо не получилось приторным. А если важно сохранить прозрачность бульона, яблоко лучше вынуть заранее, пока оно не начало разваливаться и делать жидкость мутной.

Фото сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Яблоко пригодится не только в классическом бульоне на курином или утином мясе. Например, тертое яблоко сортов "Гала" или "Джонаголд" в томатном супе заменит сахар и уберет агрессивную кислоту помидоров, а сорт "Антоновка" станет отличной добавкой в классический борщ или крем-суп из тыквы.

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