Навіщо досвідчені господині кладуть губку для посуду в пралку: хитрий трюк, який зекономить гроші

Яку саме губку варто обрати

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Звичайна кухонна губка може стати у пригоді не тільки для миття посуду. Її кладуть у барабан пральної машини разом із білизною, щоб вона збирала частину шерсті, волосся та ворсу.

Особливо корисним такий спосіб може бути для власників котів і собак. "Телеграф" розповість, як працює цей простий трюк та яку губку краще взяти.

Як губка допомагає під час прання

Все дуже просто: перед пранням потрібно покласти чисту губку прямо в барабан разом із речами.

Коли пральна машина працює, губка рухається разом із одягом. Її поверхня може чіпляти шерсть, волоски та дрібний ворс, які відходять від одягу.

Після прання губку потрібно дістати з барабана, очистити від шерсті та добре промити.

Як губка допомагає під час прання. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Особливо корисно, якщо вдома є тварини

Шерсть котів і собак часто залишається на одязі навіть після звичайного прання. Частина волосків при цьому може залишатися і всередині самої пральної машини.

Перед пранням краще пройтися по речах липким роликом або щіткою. А вже потім можна покласти їх у машину разом із губкою.

Якщо є домашні тварини. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Яку губку краще використовувати

Для такого способу підійде нова чиста м'яка губка.

Не варто брати ту, якою вже мили посуд. Також краще не використовувати дуже жорсткі губки з абразивним покриттям.

Під час прання така губка може пошкодити делікатну тканину або почати розсипатися.

Після завершення циклу губку потрібно дістати та перевірити. Якщо вона залишилася цілою, її можна промити й використати ще кілька разів.

Яку губку краще використовувати. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чи справді це допоможе заощадити

Головний плюс такого способу — його дешевизна. Не потрібно купувати спеціальні засоби для збору шерсті, адже звичайна губка коштує недорого.

Експерти також радять регулярно чистити пральну машину, особливо якщо в будинку є домашні тварини.

Після прання речей із великою кількістю шерсті варто протерти барабан, гумову манжету та інші доступні частини машини.

Губка — не чарівний засіб, який прибере всю шерсть. Але як простий і дешевий додатковий спосіб вона може стати у пригоді.

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