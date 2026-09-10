Касается всех клиентов ПриватБанка: какая новая услуга появилась в Приват24 (инструкция)

Разработчики дали больше самостоятельности организациям

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В популярном приложении "Приват24 для бизнеса" появилась новая полезная функция. Отныне благотворительные фонды могут самостоятельно создавать "Конверты" для сбора средств без обращений к сотрудникам банка.

Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Услуга доступна только следующим юридическим лицам:

Благотворительные фонды (БФ)

Общественные организации (ОО)

С основным КВЭД 88.99

Конверты в "ПриватБанк"

Среди нововведений:

самостоятельное создание "Конвертов";

возможность открыть сразу несколько сборов одновременно на один счет;

пересмотр количества переводов и общей суммы поступлений;

отслеживание динамики сбора;

анализ донатов – от наименьшего до самого большого.

Условия к благотворительному Конверту

Как подключить Конверты в Приват24 для бизнеса

Необходимо выполнить несколько простых действий в приложении:

Откройте "Каталог услуг".

Перейдите в раздел "Платежи".

Выберите "Конверты".

Нажмите кнопку "Подключить".

Подпишите договор на прием платежей.

Создайте свой первый конверт, заполнив все поля.

Как создать Конверт в "Приват24 для бизнеса"

Как создать Конверт:

Укажите название сбора.

Опишите цель сбора. Искренне и конкретно расскажите, на что пойдут средства. Это повысит доверие.

Выберите скин из имеющихся. Это может усилить сообщение.

Укажите необходимую сумму, сколько именно нужно собрать средств.

Убедитесь, что счет открыт в ПриватБанке. Это обязательное условие для создания Конверта.

К слову, данная функция ПриватБанка похожа по смыслу на "Банку" в Monobank, которая является отдельным инструментом для сбора денег на определённую цель.

Банка в Monobank

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