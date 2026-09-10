Касается всех клиентов ПриватБанка: какая новая услуга появилась в Приват24 (инструкция)
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Разработчики дали больше самостоятельности организациям
В популярном приложении "Приват24 для бизнеса" появилась новая полезная функция. Отныне благотворительные фонды могут самостоятельно создавать "Конверты" для сбора средств без обращений к сотрудникам банка.
Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
Услуга доступна только следующим юридическим лицам:
- Благотворительные фонды (БФ)
- Общественные организации (ОО)
- С основным КВЭД 88.99
Среди нововведений:
- самостоятельное создание "Конвертов";
- возможность открыть сразу несколько сборов одновременно на один счет;
- пересмотр количества переводов и общей суммы поступлений;
- отслеживание динамики сбора;
- анализ донатов – от наименьшего до самого большого.
Как подключить Конверты в Приват24 для бизнеса
Необходимо выполнить несколько простых действий в приложении:
- Откройте "Каталог услуг".
- Перейдите в раздел "Платежи".
- Выберите "Конверты".
- Нажмите кнопку "Подключить".
- Подпишите договор на прием платежей.
- Создайте свой первый конверт, заполнив все поля.
Как создать Конверт:
- Укажите название сбора.
- Опишите цель сбора. Искренне и конкретно расскажите, на что пойдут средства. Это повысит доверие.
- Выберите скин из имеющихся. Это может усилить сообщение.
- Укажите необходимую сумму, сколько именно нужно собрать средств.
- Убедитесь, что счет открыт в ПриватБанке. Это обязательное условие для создания Конверта.
К слову, данная функция ПриватБанка похожа по смыслу на "Банку" в Monobank, которая является отдельным инструментом для сбора денег на определённую цель.
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