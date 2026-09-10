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Касается всех клиентов ПриватБанка: какая новая услуга появилась в Приват24 (инструкция)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
В сервисе появился новый инструмент Новость обновлена 10 сентября 2026, 12:24
В сервисе появился новый инструмент. Фото Коллаж "Телеграфа"

Разработчики дали больше самостоятельности организациям

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В популярном приложении "Приват24 для бизнеса" появилась новая полезная функция. Отныне благотворительные фонды могут самостоятельно создавать "Конверты" для сбора средств без обращений к сотрудникам банка.

Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Услуга доступна только следующим юридическим лицам:

  • Благотворительные фонды (БФ)
  • Общественные организации (ОО)
  • С основным КВЭД 88.99
Как работают Конверты в ПриватБанк
Конверты в "ПриватБанк"

Среди нововведений:

  • самостоятельное создание "Конвертов";
  • возможность открыть сразу несколько сборов одновременно на один счет;
  • пересмотр количества переводов и общей суммы поступлений;
  • отслеживание динамики сбора;
  • анализ донатов – от наименьшего до самого большого.
Конверт в ПриватБанке - как работает
Условия к благотворительному Конверту

Как подключить Конверты в Приват24 для бизнеса

Необходимо выполнить несколько простых действий в приложении:

  • Откройте "Каталог услуг".
  • Перейдите в раздел "Платежи".
  • Выберите "Конверты".
  • Нажмите кнопку "Подключить".
  • Подпишите договор на прием платежей.
  • Создайте свой первый конверт, заполнив все поля.
Конверты в ПриватБанк
Как создать Конверт в "Приват24 для бизнеса"

Как создать Конверт:

  • Укажите название сбора.
  • Опишите цель сбора. Искренне и конкретно расскажите, на что пойдут средства. Это повысит доверие.
  • Выберите скин из имеющихся. Это может усилить сообщение.
  • Укажите необходимую сумму, сколько именно нужно собрать средств.
  • Убедитесь, что счет открыт в ПриватБанке. Это обязательное условие для создания Конверта.

К слову, данная функция ПриватБанка похожа по смыслу на "Банку" в Monobank, которая является отдельным инструментом для сбора денег на определённую цель.

Банка в Monobank - что это и как работает
Банка в Monobank

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что все банкноты евро заменят. Как они будут выглядеть и что делать украинцам с нынешними.

Теги:
#ПриватБанк #Деньги #Сбор #Конверт #Функция