От Puma до Coca-Cola: какие международные компании пострадали от российских атак в Украине

Уничтоженные склады и поврежденные фабрики

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Российская атака 7 сентября вызвала пожар на табачной фабрике в Прилуках на Черниговщине. Предприятие входит в международную группу British American Tobacco (BAT), которая производит здесь, в частности, сигареты Dunhill, Kent, Pall Mall, Vogue и Rothmans.

Это далеко не единственный случай, когда российские удары затрагивали предприятия, склады и логистическую инфраструктуру международных компаний в Украине. "Телеграф" рассказывает, какие еще международные бренды и компании пострадали от российских атак.

Одна из самых больших атак на бизнес-инфраструктуру произошла в ночь на 5 августа 2026 года. Тогда российские ракеты и дроны ударили по складам и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

Puma

Puma – немецкий производитель спортивной одежды, обуви и снаряжения.

В ночь на 5 августа российская баллистическая атака полностью уничтожила логистический комплекс, где хранились товары Puma. Об этом сообщило украинское представительство компании.

Предварительная оценка стоимости уничтоженных товарных запасов превысила 12 млн евро. В компании предупредили, что из-за потери склада в Украине могли возникнуть перебои с отдельными товарами на несколько недель или даже месяцев.

Логотип компании Puma

Liqui Moly.

Liqui Moly – немецкий производитель моторных масел, смазочных материалов и автомобильной химии.

В ночь на 5 августа российский удар полностью уничтожил центральный состав продукции Liqui Moly в Украине. Об этом сообщил официальный импортер бренда.

По словам компании, сотрудники не пострадали, однако были уничтожены тонны продукции. В настоящее время компания перестраивает логистику и ищет альтернативные пути снабжения.

Логотип компании Liqui Moly

Toyota — Япония

Toyota – японский автопроизводитель. В Украине компания работает через Toyota Украина, являющуюся импортером и дистрибьютором автомобилей Toyota и Lexus.

В ночь на 5 августа российская атака уничтожила склад запасных частей и сопутствующих товаров Toyota Украина. О потере состава компания сообщила на своем официальном ресурсе.

После атаки компания заявила, что работает над восстановлением логистических цепей и поставкой запчастей в дилерскую сеть.

Логотип компании Toyota

Bosch — Германия

Bosch — немецкий технологический концерн, работающий в частности в сфере автомобильных компонентов, бытовой техники и промышленных технологий.

Во время российской атаки в ночь на 5 августа был полностью разрушен состав логистического партнера Bosch Ukraine. На нем хранилась продукция нескольких направлений компании.

В Bosch сообщили, что, по предварительным данным, вся продукция компании, которая находилась на складе, была уничтожена.

Логотип компании Bosch

Mondelez, PepsiCo и Coca-Cola: под ударом производства

Российские атаки затронули не только логистику, но и непосредственно производственные предприятия международных пищевых корпораций.

Mondelez International — США

Mondelez International – американская пищевая корпорация, которой принадлежат бренды Oreo, Milka, Toblerone, Ritz и другие.

Ее фабрика в Тростянце Сумской области серьезно пострадала еще в 2022 году во время российской оккупации и боевых действий. Компания впоследствии отстроила предприятие: производство шоколада было возобновлено частично в 2023 году, а выпуск Oreo — в 2024-м.

Однако на этом история не завершилась.

В ночь на 21 февраля 2026 года россияне во второй раз с начала полномасштабной войны ударили по фабрике Mondelez International в Тростянце. Ракета попала в одно из производственных зданий предприятия, частично разрушив его. Погибших не было, сообщили в компании.

Продукция Mondelez International

PepsiCo — США

PepsiCo – американская корпорация, производящая напитки, снеки и пищевые продукты. В Украине компания представлена, в частности, брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, Lay’s, Sandora и "Садочок".

29 августа 2026 г. российская атака повредила производственный объект PepsiCo в Николаевской области. Компания подтвердила ущерб, но не назвала его точный масштаб. PepsiCo принимает меры по возобновлению поставок продукции.

Продукция PepsiCo

Coca-Cola — США

Coca-Cola – американский бренд безалкогольных напитков. В Украине производством занимается Coca-Cola Beverages Ukraine.

3 сентября 2026 года российский дрон атаковал предприятие Coca-Cola в Великой Дымерке Киевской области. По данным Reuters, удар повредил завод, а работники не пострадали.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил:

"Это четкий российский сигнал Америке. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие".

По предварительным данным, дрон попал в состав готовой продукции. Точный масштаб повреждений производственных мощностей пока не обнародован.

Продукция Coca-Cola Beverages Украина

Raben, Cargill и Philip Morris: еще несколько больших потерь

Raben — Нидерланды

Raben Group – международная логистическая компания, работающая в Украине через Raben Ukraine.

Ее логистический объект в Броварах пострадал во время масштабной атаки 5 августа. На территории комплекса возник большой пожар.

Из-за уничтожения состава пострадали также товары других международных компаний. В частности, по данным источника в Nestlé, на складе Raben хранилась продукция Purina и товаров украинского бизнеса Kulinaria — "Торчин", "Мивина" и других.

Логистическая компания Raben

Cargill — США

Cargill — американская агропродовольственная корпорация, один из крупнейших мировых трейдеров зерном и другими сельскохозяйственными товарами.

В апреле 2026 года российские дроны атаковали зерновой терминал на юге Украины, связанный с Cargill. По данным The New York Times, семь беспилотников попали в объект примерно за три минуты, повредив инфраструктуру и вызвав пожар.

Точную сумму ущерба Cargill публично не раскрывала.

Корпорация Cargill

Philip Morris — США

Philip Morris International – американская табачная корпорация. В Украине компания производит табачную продукцию и после начала полномасштабной войны перенесла часть производства из Харьковской области во Львовскую.

30 января 2026 года российская ракета попала в объект Philip Morris в пригороде Харькова. Пожар охватил более 5 тыс. квадратных метров, а здание получило значительные повреждения.

В момент атаки харьковская фабрика уже не работала с 24 февраля 2022 года.

Спустя почти месяц после удара компания оценивала ущерб по меньшей мере в 16 млн долларов. По словам финансового директора Philip Morris Ukraine, эта сумма включала в себя повреждения зданий и сырья.

Логотип компании Philip Morris

Впрочем, приведенный список далеко не полон. Российские атаки регулярно наносят ущерб и украинским компаниям – от производителей и торговых сетей до логистических операторов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударила по логистическому объекту в Киеве.