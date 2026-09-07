От Puma до Coca-Cola: какие международные компании пострадали от российских атак в Украине
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Уничтоженные склады и поврежденные фабрики
Российская атака 7 сентября вызвала пожар на табачной фабрике в Прилуках на Черниговщине. Предприятие входит в международную группу British American Tobacco (BAT), которая производит здесь, в частности, сигареты Dunhill, Kent, Pall Mall, Vogue и Rothmans.
Это далеко не единственный случай, когда российские удары затрагивали предприятия, склады и логистическую инфраструктуру международных компаний в Украине. "Телеграф" рассказывает, какие еще международные бренды и компании пострадали от российских атак.
Одна из самых больших атак на бизнес-инфраструктуру произошла в ночь на 5 августа 2026 года. Тогда российские ракеты и дроны ударили по складам и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.
Puma
Puma – немецкий производитель спортивной одежды, обуви и снаряжения.
В ночь на 5 августа российская баллистическая атака полностью уничтожила логистический комплекс, где хранились товары Puma. Об этом сообщило украинское представительство компании.
Предварительная оценка стоимости уничтоженных товарных запасов превысила 12 млн евро. В компании предупредили, что из-за потери склада в Украине могли возникнуть перебои с отдельными товарами на несколько недель или даже месяцев.
Liqui Moly.
Liqui Moly – немецкий производитель моторных масел, смазочных материалов и автомобильной химии.
В ночь на 5 августа российский удар полностью уничтожил центральный состав продукции Liqui Moly в Украине. Об этом сообщил официальный импортер бренда.
По словам компании, сотрудники не пострадали, однако были уничтожены тонны продукции. В настоящее время компания перестраивает логистику и ищет альтернативные пути снабжения.
Toyota — Япония
Toyota – японский автопроизводитель. В Украине компания работает через Toyota Украина, являющуюся импортером и дистрибьютором автомобилей Toyota и Lexus.
В ночь на 5 августа российская атака уничтожила склад запасных частей и сопутствующих товаров Toyota Украина. О потере состава компания сообщила на своем официальном ресурсе.
После атаки компания заявила, что работает над восстановлением логистических цепей и поставкой запчастей в дилерскую сеть.
Bosch — Германия
Bosch — немецкий технологический концерн, работающий в частности в сфере автомобильных компонентов, бытовой техники и промышленных технологий.
Во время российской атаки в ночь на 5 августа был полностью разрушен состав логистического партнера Bosch Ukraine. На нем хранилась продукция нескольких направлений компании.
В Bosch сообщили, что, по предварительным данным, вся продукция компании, которая находилась на складе, была уничтожена.
Mondelez, PepsiCo и Coca-Cola: под ударом производства
Российские атаки затронули не только логистику, но и непосредственно производственные предприятия международных пищевых корпораций.
Mondelez International — США
Mondelez International – американская пищевая корпорация, которой принадлежат бренды Oreo, Milka, Toblerone, Ritz и другие.
Ее фабрика в Тростянце Сумской области серьезно пострадала еще в 2022 году во время российской оккупации и боевых действий. Компания впоследствии отстроила предприятие: производство шоколада было возобновлено частично в 2023 году, а выпуск Oreo — в 2024-м.
Однако на этом история не завершилась.
В ночь на 21 февраля 2026 года россияне во второй раз с начала полномасштабной войны ударили по фабрике Mondelez International в Тростянце. Ракета попала в одно из производственных зданий предприятия, частично разрушив его. Погибших не было, сообщили в компании.
PepsiCo — США
PepsiCo – американская корпорация, производящая напитки, снеки и пищевые продукты. В Украине компания представлена, в частности, брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, Lay’s, Sandora и "Садочок".
29 августа 2026 г. российская атака повредила производственный объект PepsiCo в Николаевской области. Компания подтвердила ущерб, но не назвала его точный масштаб. PepsiCo принимает меры по возобновлению поставок продукции.
Coca-Cola — США
Coca-Cola – американский бренд безалкогольных напитков. В Украине производством занимается Coca-Cola Beverages Ukraine.
3 сентября 2026 года российский дрон атаковал предприятие Coca-Cola в Великой Дымерке Киевской области. По данным Reuters, удар повредил завод, а работники не пострадали.
Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил:
"Это четкий российский сигнал Америке. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие".
По предварительным данным, дрон попал в состав готовой продукции. Точный масштаб повреждений производственных мощностей пока не обнародован.
Raben, Cargill и Philip Morris: еще несколько больших потерь
Raben — Нидерланды
Raben Group – международная логистическая компания, работающая в Украине через Raben Ukraine.
Ее логистический объект в Броварах пострадал во время масштабной атаки 5 августа. На территории комплекса возник большой пожар.
Из-за уничтожения состава пострадали также товары других международных компаний. В частности, по данным источника в Nestlé, на складе Raben хранилась продукция Purina и товаров украинского бизнеса Kulinaria — "Торчин", "Мивина" и других.
Cargill — США
Cargill — американская агропродовольственная корпорация, один из крупнейших мировых трейдеров зерном и другими сельскохозяйственными товарами.
В апреле 2026 года российские дроны атаковали зерновой терминал на юге Украины, связанный с Cargill. По данным The New York Times, семь беспилотников попали в объект примерно за три минуты, повредив инфраструктуру и вызвав пожар.
Точную сумму ущерба Cargill публично не раскрывала.
Philip Morris — США
Philip Morris International – американская табачная корпорация. В Украине компания производит табачную продукцию и после начала полномасштабной войны перенесла часть производства из Харьковской области во Львовскую.
30 января 2026 года российская ракета попала в объект Philip Morris в пригороде Харькова. Пожар охватил более 5 тыс. квадратных метров, а здание получило значительные повреждения.
В момент атаки харьковская фабрика уже не работала с 24 февраля 2022 года.
Спустя почти месяц после удара компания оценивала ущерб по меньшей мере в 16 млн долларов. По словам финансового директора Philip Morris Ukraine, эта сумма включала в себя повреждения зданий и сырья.
Впрочем, приведенный список далеко не полон. Российские атаки регулярно наносят ущерб и украинским компаниям – от производителей и торговых сетей до логистических операторов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия ударила по логистическому объекту в Киеве.