По пять часов и больше: чем занимаются работники McDonald’s во время воздушных тревог

Некоторые рестораны сети идут на необычные шаги из-за российского террора

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Из-за постоянных воздушных тревог в Украине полностью останавливается экономическая деятельность. И рестораны сети McDonald’s не исключение.

Об этом рассказала работница заведения в социальной сети Threads. По ее словам, иногда администрация ресторана идет на радикальные шаги и отпускает работников домой.

У девушки спросили, что делает персонал во время воздушных тревог. А если тревога длится пять часов и больше, сидят ли работники в укрытии McDonald’s все это время.

"Да. Разве что у нас приняли решение, что если тревога до 20 мы не открываемся и отпускают всех работников, кроме тех, которые отвечают за закрытие ресторана", — ответила работница фастфуда.

Пост девушки

Работают ли рестораны ночью?

Как сообщал Телеграф, рестораны сети McDonald’s в Украине работают даже ночью. В настоящее время работники сети тщательно убирают помещение ресторана и готовят его к утреннему открытию. По словам работницы заведения, подготовка к рабочему дню продолжается даже во время воздушных тревог, если это безопасно для людей.

"Ночные смены есть во всех ресторанах. Поскольку ночью ресторан тщательно убирается, и подготавливается к утреннему открытию. В случае объявления ВТ (воздушной тревоги — ред.) — все немедленно проходят в укрытие, ночью, когда проходят массированные обстрелы — на уборку (занимающую всю ночь) остается совсем мало времени, но работа выполняется", — пояснила сотрудница фастфуда.

Ресторан McDonald’s. Фото McDonald’s

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было открытие первого в СССР McDonald’s 35 лет назад в Киеве и какие были цены.