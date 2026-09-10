McDonald's сократил меню в Украине: как приготовить фирменный гамбургер самому
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Классический рецепт популярного блюда
McDonald's в Украине временно сократил меню в части ресторанов из-за проблем с поставками продуктов в рестораны. Если вам захотелось любимого гамбургера, расстраиваться не стоит — приготовить его с точно такой же сочной котлетой и узнаваемым вкусом можно у себя на кухне.
Рецептом блюда поделились на портале Fork to spoon. Авторы утверждают, что домашний вариант гамбургера может понравиться даже больше оригинала.
В чем секрет гамбургеров McDonald's
Вкус классического гамбургера строится на пяти строгих принципах:
- Тонкие котлеты — быстро обжариваются и получают хрустящие, "кружевные" края.
- Паровые булочки — исключительно мягкие и воздушные, без хрустящей обжаренной корочки.
- Восстановленный сушеный лук — именно он дает тот самый специфический сладко-пикантный аромат.
- Специи строго во время жарки — соль и перец добавляются только на сковороде.
- Баланс соусов — немного желтой горчицы, кетчуп и тонкие ломтики маринованных огурцов.
Если соблюсти эти пять моментов, результат будет максимально близок к оригиналу. А если еще и завернуть готовый гамбургер в бумагу и дать ему немного постоять — разница с покупным станет практически незаметной.
Рецепт гамбургера как в McDonald's
Ингредиенты:
- говяжий фарш (в идеале из лопаточной части, с жирностью около 20%);
- соль и черный перец;
- булочки для гамбургеров — мягкие, простые, без сладких добавок;
- сушеный измельченный лук;
- теплая вода — для размачивания лука;
- маринованные огурцы;
- желтая горчица;
- кетчуп.
Также понадобится тяжелая чугунная сковорода (или плоская жаровня), прочная металлическая лопатка, лист пергаментной бумаги, а также пароварка или микроволновка.
Как приготовить гамбургер как в McDonald's
- Сушеный лук залейте теплой водой и оставьте минимум на 10 минут. Перед использованием воду слейте.
- Разделите мясо на четыре части примерно по 55–60 г каждая. Котлеты в McDonald's известны своей тонкостью. Сформируйте из фарша неплотные, рыхлые шарики, не утрамбовывая их. На этом этапе фарш не солите и не перчите.
- Прогревайте чугунную сковороду на сильном огне не менее 5 минут.
- Положите шарик фарша на раскаленную поверхность, накройте небольшим куском пергамента и сильно прижмите лопаткой, пока котлета не станет тонкой (около 5–6 мм) и широкой (около 10 см в диаметре). Удерживайте нажим примерно 10 секунд.
- Верхнюю сторону котлеты посыпьте солью и перцем, готовьте около 90 секунд, пока края не станут темно-золотистыми и хрустящими. После этого переверните. Вторая сторона жарится 30–45 секунд.
- Пока жарятся котлеты, разогрейте булочки на пару — например, в корзине для пароварки над кипящей водой около 30 секунд, или в микроволновке, завернув во влажное бумажное полотенце, секунд на 10.
- Соберите гамбургер: нижняя булочка → немного горчицы → немного кетчупа → размоченный лук → пара ломтиков маринованного огурца → горячая котлета → верхняя булочка.
- Готовый гамбургер заверните в кусок пергамента или вощеной бумаги и дайте постоять пару минут. За это время булочка немного впитает пар от котлеты, и все слои объединятся.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных огурцов для гамбургеров как в McDonald’s.