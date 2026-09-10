McDonald's сократил меню в Украине: как приготовить фирменный гамбургер самому

Классический рецепт популярного блюда

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McDonald's в Украине временно сократил меню в части ресторанов из-за проблем с поставками продуктов в рестораны. Если вам захотелось любимого гамбургера, расстраиваться не стоит — приготовить его с точно такой же сочной котлетой и узнаваемым вкусом можно у себя на кухне.

Рецептом блюда поделились на портале Fork to spoon. Авторы утверждают, что домашний вариант гамбургера может понравиться даже больше оригинала.

В чем секрет гамбургеров McDonald's

Вкус классического гамбургера строится на пяти строгих принципах:

Тонкие котлеты — быстро обжариваются и получают хрустящие, "кружевные" края.

— быстро обжариваются и получают хрустящие, "кружевные" края. Паровые булочки — исключительно мягкие и воздушные, без хрустящей обжаренной корочки.

— исключительно мягкие и воздушные, без хрустящей обжаренной корочки. Восстановленный сушеный лук — именно он дает тот самый специфический сладко-пикантный аромат.

— именно он дает тот самый специфический сладко-пикантный аромат. Специи строго во время жарки — соль и перец добавляются только на сковороде.

— соль и перец добавляются только на сковороде. Баланс соусов — немного желтой горчицы, кетчуп и тонкие ломтики маринованных огурцов.

Если соблюсти эти пять моментов, результат будет максимально близок к оригиналу. А если еще и завернуть готовый гамбургер в бумагу и дать ему немного постоять — разница с покупным станет практически незаметной.

Рецепт гамбургера как в McDonald's

Ингредиенты:

говяжий фарш (в идеале из лопаточной части, с жирностью около 20%);

соль и черный перец;

булочки для гамбургеров — мягкие, простые, без сладких добавок;

сушеный измельченный лук;

теплая вода — для размачивания лука;

маринованные огурцы;

желтая горчица;

кетчуп.

Также понадобится тяжелая чугунная сковорода (или плоская жаровня), прочная металлическая лопатка, лист пергаментной бумаги, а также пароварка или микроволновка.

Фото сгенерировано ИИ

Как приготовить гамбургер как в McDonald's

Сушеный лук залейте теплой водой и оставьте минимум на 10 минут. Перед использованием воду слейте. Разделите мясо на четыре части примерно по 55–60 г каждая. Котлеты в McDonald's известны своей тонкостью. Сформируйте из фарша неплотные, рыхлые шарики, не утрамбовывая их. На этом этапе фарш не солите и не перчите. Прогревайте чугунную сковороду на сильном огне не менее 5 минут. Положите шарик фарша на раскаленную поверхность, накройте небольшим куском пергамента и сильно прижмите лопаткой, пока котлета не станет тонкой (около 5–6 мм) и широкой (около 10 см в диаметре). Удерживайте нажим примерно 10 секунд. Верхнюю сторону котлеты посыпьте солью и перцем, готовьте около 90 секунд, пока края не станут темно-золотистыми и хрустящими. После этого переверните. Вторая сторона жарится 30–45 секунд. Пока жарятся котлеты, разогрейте булочки на пару — например, в корзине для пароварки над кипящей водой около 30 секунд, или в микроволновке, завернув во влажное бумажное полотенце, секунд на 10. Соберите гамбургер: нижняя булочка → немного горчицы → немного кетчупа → размоченный лук → пара ломтиков маринованного огурца → горячая котлета → верхняя булочка. Готовый гамбургер заверните в кусок пергамента или вощеной бумаги и дайте постоять пару минут. За это время булочка немного впитает пар от котлеты, и все слои объединятся.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных огурцов для гамбургеров как в McDonald’s.