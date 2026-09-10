Гибкие панели на фасаде: действительно ли это спасет от отключений света

Целесообразность такого решения требует подсчетов

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Обычно установка солнечных панелей может быть непростым и длительным процессом. Однако сейчас уже есть технологические решения, благодаря которым можно установить даже в многоквартирных домах.

Об этом рассказывают в социальной сети Instagram. Отмечается, что это отличное решение для городов.

Для многоквартирных домов есть отличный вариант. Гибкие солнечные панели, которые монтируются на фасад и через них можно заряжать зарядные станции при возможных отключениях света.

"Как видим, панели очень тонкие – 1,8 миллиметра. Очень легкие – 7,8 килограмма. Можно на люверсах присверлиться к любому фасаду. И получать собственную генерацию электроэнергии от солнца", – рассказал автор видео.

По его словам, каждая панель по 520 Ватт. Стоимость – 200 долларов США за штуку.

Насколько эффективны такие панели?

По словам специалистов, КПД гибких аморфных панелей колеблется от 7 до 15% в зависимости от полупроводника. Для сравнения: монокристаллические панели дают в среднем 20–22%, поликристаллические – 15–18%. То есть на той же площади крыши жесткая монокристаллическая панель выдаст примерно вдвое больше энергии. Лучшие монокристаллические гибкие модели – например, с КПД около 19% – действительно существуют, и некоторые бренды достигают такого показателя, ориентируясь на долговечность и автономные приложения. Но их цена за ватт выше, чем у жестких аналогов. Срок службы – еще одна существенная разница. Обычно гибкие батареи служат 10–15 лет при бережной эксплуатации. Важно избегать механических повреждений и перегибов. Жесткие монокристаллические модули от ведущих производителей гарантируют 25–30 лет работы с деградацией 0,4–0,7% в год. К недостаткам гибких панелей также относится чувствительность к перегреву – из-за отсутствия воздушных прослоек и вентиляции при монтаже непосредственно на поверхность температура возрастает, что отрицательно влияет на срок годности. При нагревании панель теряет до 0,3–0,5% мощности каждый градус свыше 25°C. Летом в Украине поверхность металлической кровли нагревается до +60–70°C. Так что потери эффективности могут быть существенными.

Гибкие солнечные панели

Ранее "Телеграф" рассказывал, что действительно спасет квартиру во время блекаутов : солнечные панели или зарядная станция.