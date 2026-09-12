Сколько соли добавлять в квашеную капусту: секрет идеальной ферментации

Ошибка в пропорциях — и капуста либо не заквасится, либо станет несъедобной

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Квашеная капуста — это не просто вкусная закуска, но и источник витамина С, клетчатки и натуральных пробиотиков, которые поддерживают пищеварение.

Чтобы квашеная капуста хорошо хранилась и не испортилась, важно соблюдать простое соотношение соли и овощей. Об этом пишет польское издание Pyszności.

Сколько соли и сколько времени нужно капусте для брожения

Оптимальным считается количество около 10 г соли на 1 кг капусты. При таком соотношении брожение идёт равномерно, а вкус получается сбалансированным. Если соли меньше — возрастает риск размножения нежелательных бактерий, если больше — капуста станет несъедобной. Для квашения подходит исключительно каменная соль. Она в случае с квашеной капустой работает не только как приправа, но и как природный консервант, благодаря которому заготовка хранится месяцами.

Время тоже играет важную роль. В среднем капуста заквашивается 8–14 дней. В тепле процесс идет быстрее, в прохладе — медленнее, но вкус получается более выраженным. Оптимальная температура — около 20°C.

Значение имеет и выбор капусты. Для засолки лучше брать осенние сорта с плотными, твердыми листьями.

Как приготовить квашеную капусту — пошаговый рецепт

1. Нашинкуйте капусту достаточно тонко, чтобы овощ легко выделял сок.

2. Добавьте соль из рассчета 10 г на 1 кг капусты. Тщательно разомните капусту руками в большой миске. Через несколько минут овощ начнет выделять сок, который станет естественным рассолом.

Фото сгенерировано ИИ

3. Переложите капусту в банку, плотно утрамбовывая, чтобы она полностью оказалась под собственным соком. Если жидкости недостаточно, можно добавить немного кипяченой воды с солью.

4. Сверху установите тарелку или другой подходящий груз. Важно, чтобы капуста оставалась погруженной в рассол и не контактировала с воздухом.

5. Держите банку с капустой при комнатной температуре и ежедневно прокалывайте деревянной палочкой, чтобы выходили образовавшиеся газы и закуска не была горькой.

Через 10 дней капуста в целом готова, но вкус можно регулировать по своему усмотрению — чем дольше будет стоять капуста, тем кислее она будет становиться.