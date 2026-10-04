В Испании взялись за Шария и проверяют его работу на Кремль: чем он прославился и что грозит блогеру в Украине

Правоохранители во время наблюдения отметили, что Шарий и его жена "проверялись"

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В Испании расследуют возможные связи пророссийского блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги Бондаренко с российскими спецслужбами. Пару также подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает испанское издание elDiario.es, ссылаясь на материалы следствия.

Почему испанские правоохранители заинтересовались Шарием

Поводом для расследования стал запрос о международном сотрудничестве от украинских правоохранительных органов. Дело находится в производстве следственного суда города Эль-Вендрель. Над ним работают разведывательное подразделение Гражданской гвардии Таррагоны, провинциальная прокуратура и Налоговое управление.

В финансовых операциях супругов испанские следователи обнаружили признаки возможного отмывания денег. Они предполагают, что средства могли поступать от незаконной деятельности.

Согласно материалам дела, правоохранители проверяют информацию о том, что Шарий мог за вознаграждение участвовать в скоординированной работе против интересов Украины и в пользу спецслужб РФ.

Как отмечает elDiario.es, привлечение разведывательного подразделения Гражданской гвардии нетипично для обычного расследования налоговых нарушений. В данном случае правоохранители допускают, что супруги могут работать на Кремль.

Проверка зарубежных доходов и слежка

Еще в 2025 году Гражданская гвардия обратилась к следственному судье за разрешением на ряд процессуальных действий. Среди них — запросы о международной правовой помощи в Литву, Польшу, Люксембург, Францию и Украину.

Следствие намеревалось установить общий объем доходов супругов, выяснить происхождение средств и проверить версию о том, что в Каталонии обосновались российские агенты. В документах отдельно указывалось на необходимость изучить деятельность Шария и сведения о его возможной оплачиваемой работе на российскую разведку.

За парой также установили наружное наблюдение. В деле есть фотографии супругов во время прогулки по одному из европейских городов. В пояснениях к снимкам правоохранители указали, что Шарий и Бондаренко, по всей видимости, соблюдают повышенные меры безопасности: постоянно оглядываются, следят за обстановкой и проверяют, нет ли за ними слежки.

Оперативные кадры. Фото: elDiario.es

Скрыл сотни тысяч евро и пытался вывести капитал

Шарий и Бондаренко являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. Специалисты Налогового управления, участвующие в расследовании, обнаружили возможную неуплату более 150 тысяч евро налогов за 2018 год и около 388 тысяч евро за 2022-й.

Кроме того, Гражданская гвардия выявила дополнительные поступления за 2019–2021 годы. В материалах упоминаются банковские счета в России и Литве, P2P-платежи из РФ и Люксембурга, переводы от частных лиц из Казахстана, операции с криптовалютой и выплаты от онлайн-платформ.

Возможные штрафы для супругов следователи оценивают в 10,7 миллиона евро.

По версии следствия, после того как Шарий узнал о расследовании, он предпринял попытку вывести капитал из Испании. Блогер продал свой основной экономический актив — дом в Таррагоне.

Правоохранители полагают, что все вырученные деньги он направил на приобретение ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые легко спрятать. Следствие расценивает эти действия как попытку избежать возможной финансовой ответственности и осложнить поиск и возврат активов.

"Пистолет Джона Уика" и золото в слитках: что нашли во время обысков

В июне 2026 года правоохранители обыскали нынешнее жилье Шария и Бондаренко. Они изъяли компьютеры, телефоны и пистолет Glock 19.

Также были обнаружены криптовалюта на сумму около 800 тысяч евро, 20 золотых слитков стоимостью примерно 150 тысяч евро, произведения искусства, часы и другие предметы роскоши общей стоимостью 400 тысяч евро, а также Porsche Cayenne.

Суд постановил наложить арест на изъятые драгоценности, металлы, произведения искусства и криптовалюту. Сейчас Следственный суд № 5 Эль-Вендреля готовится допросить супругов в качестве подозреваемых. Анатолий Шарий обвинения отвергает.

Кто такой Анатолий Шарий: подозрения и приговор в Украине

Анатолий Шарий — украинский пророссийский блогер и бывший журналист, известный своими политическими видео и антиукраинскими публикациями. Он связан с "Партией Шария", деятельность которой в Украине запрещена, и проживает в Испании.

16 февраля 2021 года СБУ объявила ему подозрение в государственной измене и нарушении равноправия граждан, в том числе разжигании национальной вражды. По версии следствия, Шарий содействовал российским структурам в проведении информационных операций против Украины, распространял манипулятивные материалы и способствовал дестабилизации ситуации в стране.

В июле 2023 года блогеру сообщили о новом подозрении — в государственной измене в условиях военного положения, совершенной по предварительному сговору группой лиц. СБУ заявила, что он помогал ФСБ готовить постановочные видео допросов украинских военнопленных: предлагал вопросы, давал указания по съемке, монтировал записи и публиковал их со своими комментариями для дискредитации Украины.

По этому делу уже вынесен приговор: 4 июня 2025 года Шария заочно осудили за государственную измену к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Такой же срок получил его сообщник — бывший руководитель полиции Винницкой области Антон Шевцов.

Напомним, весной 2025 года Шарий был замечен в фешенебельном отеле InterContinental Carlton во французских Каннах. Снимки он опубликовал в своих социальных сетях. "Телеграф" рассказывал, сколько стоит его номер в отеле.