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Секрет наших бабушек: что добавляли в бочку с капустой, чтобы она была вкуснее

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Квашеная капуста
Квашеная капуста. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простой секрет хрустящей квашеной капусты

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Заготовка капусты на зиму всегда была привычной частью осенних домашних хлопот. Раньше ее квасили большими партиями, чтобы запасов хватило и на борщ, и на вареники, и на пирожки с капустой — вплоть до самой весны.

Традиционно капусту квасили в деревянных, чаще дубовых, бочках. Ее укладывали слоями, пересыпали солью и тщательно мяли руками, чтобы овощ пустил сок. Для вкуса добавляли морковь, тмин или семена укропа, а иногда на дно бочки клали яблоки.

Такой способ приготовления можно повторить и сегодня, используя обычную банку или другую подходящую емкость. А яблоки по-прежнему хорошо сочетаются с капустой, придавая ей легкую сладость и приятный фруктовый аромат.

Рецепт квашеной капусты с яблоками

Энергичное отжимание — обязательный этап приготовления квашеной капусты. Это помогает удалить лишний воздух и извлечь сок, необходимый для брожения.

Яблоки же придают квашеной капусте мягкую сладость и легкий фруктовый аромат, которые уравновешивают ее естественную кислотность. Для засолки лучше выбирать твердые, здоровые плоды без пятен и следов плесени.

Рецептом такой закуски поделились на YouTube-канале "Смачного!".

Рецепт квашеной капусты с яблоком - советы
Квашеная капуста с яблоками. Скриншот YouTube/Смачного!

Ингредиенты на банку объемом 3 л:

  • белокочанная капуста — 2,5 кг
  • морковь — 100 г
  • яблоки — 400 г
  • перец горошком — 10–12 шт.
  • соль — 5 ч. л. (50 г)
  • сахар — 2 ч. л. (15 г)
  • лавровый лист — 1–2 шт.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту и хорошо помните ее руками, чтобы она пустила сок.
  2. Натрите морковь на крупной терке или терке для корейской моркови. Соедините с капустой и равномерно перемешайте.
  3. У яблок удалите сердцевину, оставив кожуру. Чтобы очищенные плоды не потемнели, опустите их в раствор лимонной кислоты (1/3 ч. л. на 1 л воды) или сбрызните соком лимона. Нарежьте яблоки некрупными дольками — например, на 4 части.
  4. К капусте с морковью добавьте перец горошком, соль, сахар и лавровый лист. Положите яблоки и все хорошо перемешайте.
  5. Переложите смесь в емкость для засолки (лоток или банку) и плотно утрамбуйте. Если тара заполнена доверху, поставьте ее в миску — во время брожения будет выделяться сок.
  6. Оставьте капусту при комнатной температуре на 3–4 дня (в холодильник не убирать). Плотно не закрывайте — просто прикройте крышкой.
  7. В течение этих 3–4 дней прокалывайте капусту по всей поверхности 3–4 раза в день, чтобы выходил лишний газ.
  8. Через 3–4 дня капуста готова к употреблению.
Теги:
#Рецепты #Капуста