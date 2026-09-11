Секрет наших бабушек: что добавляли в бочку с капустой, чтобы она была вкуснее

Простой секрет хрустящей квашеной капусты

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Заготовка капусты на зиму всегда была привычной частью осенних домашних хлопот. Раньше ее квасили большими партиями, чтобы запасов хватило и на борщ, и на вареники, и на пирожки с капустой — вплоть до самой весны.

Традиционно капусту квасили в деревянных, чаще дубовых, бочках. Ее укладывали слоями, пересыпали солью и тщательно мяли руками, чтобы овощ пустил сок. Для вкуса добавляли морковь, тмин или семена укропа, а иногда на дно бочки клали яблоки.

Такой способ приготовления можно повторить и сегодня, используя обычную банку или другую подходящую емкость. А яблоки по-прежнему хорошо сочетаются с капустой, придавая ей легкую сладость и приятный фруктовый аромат.

Рецепт квашеной капусты с яблоками

Энергичное отжимание — обязательный этап приготовления квашеной капусты. Это помогает удалить лишний воздух и извлечь сок, необходимый для брожения.

Яблоки же придают квашеной капусте мягкую сладость и легкий фруктовый аромат, которые уравновешивают ее естественную кислотность. Для засолки лучше выбирать твердые, здоровые плоды без пятен и следов плесени.

Рецептом такой закуски поделились на YouTube-канале "Смачного!".

Квашеная капуста с яблоками. Скриншот YouTube/Смачного!

Ингредиенты на банку объемом 3 л:

белокочанная капуста — 2,5 кг

морковь — 100 г

яблоки — 400 г

перец горошком — 10–12 шт.

соль — 5 ч. л. (50 г)

сахар — 2 ч. л. (15 г)

лавровый лист — 1–2 шт.

Приготовление: