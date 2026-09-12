Скільки солі додавати в квашену капусту: секрет ідеальної ферментації

Помилка в пропорціях — і капуста або не закваситься, або стане неїстівною

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Квашена капуста — це не просто смачна закуска, а й джерело вітаміну C, клітковини та натуральних пробіотиків, які підтримують травлення.

Щоб квашена капуста добре зберігалася й не зіпсувалася, важливо дотримуватися простого співвідношення солі та овочів. Про це пише польське видання Pyszności.

Скільки солі та скільки часу потрібно капусті для бродіння

Оптимальною вважається кількість близько 10 г солі на 1 кг капусти. За такого співвідношення бродіння проходит рівномірно, а смак виходить збалансованим. Якщо солі менше — зростає ризик розмноження небажаних бактерій, якщо більше — капуста стане неїстівною. Для квашення підходить виключно кам'яна сіль. Вона у випадку з квашеною капустою працює не лише як приправа, а й як природний консервант, завдяки якому заготовка зберігається місяцями.

Час теж відіграє важливу роль. У середньому капуста заквашується 8-14 днів. У теплі процес йде швидше, у прохолоді — повільніше, але смак виходить більш вираженим. Оптимальна температура – близько 20°C.

Значення має вибір капусти. Для засолювання краще брати осінні сорти з щільним, твердим листям.

Як приготувати квашену капусту — покроковий рецепт

1. Наріжте капусту досить тонко, щоб овоч легко виділяв сік.

2. Додайте сіль із розрахунку 10 г на 1 кг капусти. Ретельно розімніть капусту руками у великій мисці. Через кілька хвилин овоч почне виділяти сік, який стане природним розсолом.

Фото згенероване ШІ

3. Перекладіть капусту в банку, щільно утрамбовуючи, щоб вона повністю опинилася під власним соком. Якщо рідини недостатньо, можна додати трохи кип'яченої води з сіллю.

4. Зверху встановіть тарілку або інший відповідний вантаж. Важливо, щоб капуста залишалася зануреною в розсіл і не контактувала з повітрям.

5. Тримайте банку з капустою при кімнатній температурі і щодня проколюйте дерев’яною паличкою, щоб виходили гази, що утворилися, і закуска не була гіркою.

Через 10 днів капуста в цілому вже буде готова, але смак можна регулювати на свій розсуд — чим довше стоятиме капуста, тим кисліше вона ставатиме.