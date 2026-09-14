Прощай, синтетика: топ-5 стильных альтернатив натяжным потолкам

Натяжные полотна все чаще воспринимаются как устаревший компромисс

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Тенденции в интерьерном дизайне стремительно меняются, и классические ПВХ-полотна всё чаще уступают место более экологичным, фактурным и архитектурным решениям. Главная претензия к традиционным натяжным потолкам — синтетический глянец, уменьшение пространства и искусственный вид.

Если вы планируете ремонт и ищете актуальные варианты, обратите внимание на современные альтернативы. Об этом сообщает "Телеграф".

Классическая штукатурка и покраска

Минималистичный вариант, который никогда не выйдет из моды. Подготовка поверхности требует времени и профессионализма, но результат того стоит: вы сохраняете максимальную высоту помещения, а матовая водоэмульсионная или силикатная краска создает чистую, экологичную плоскость.

Классическая штукатурка и покраска/Фото: ИИ

Плюс: экологичность, сохранение высоты комнат, легкое обновление цвета.

Гипсокартонные конструкции

Главная альтернатива для тех, кому нужно скрыть коммуникации, приточно-вытяжную вентиляцию или встроенные трековые светильники. В отличие от ПВХ, правильно смонтированный и окрашенный гипсокартон выглядит как монолитная твердая поверхность без визуального эффекта "пленки".

Гипсокартонные конструкции/Фото: ИИ

Плюс: возможность создания сложных архитектурных ниш, скрытого карниза и безупречной встроенной подсветки.

Деревянные рейки и панели

Трендовое решение для скандинавского стиля, джапанди и эко-минимализма. Дерево добавляет интерьеру теплоту, природную текстуру и отличную звукоизоляцию. Используются как массив, так и реечные системы (баффели) или реечный планкен.

Деревянные рейки и панели/Фото: ИИ

Плюс: высокая эстетика, скрытие дефектов чернового потолка, улучшение акустики.

Микроцемент и декоративная штукатурка

Идеальный выбор для поклонников лофта, индастриала и стиля ваби-саби. Микроцемент создает бесшовное, бесфактурное или, наоборот, выраженное бетонное покрытие, которое отлично смотрится с акцентным освещением.

Микроцемент и декоративная штукатурка/Фото: ИИ

Плюс: прочность, устойчивость к влаге, уникальная визуальная глубина.

Тканевые бесшовные потолки

Если монтаж "сухим" способом критически важен из-за коммуникаций, но синтетическая пленка не подходит, выбирайте полотна на тканевой основе с пропиткой. Они не имеют специфического глянцевого блеска, дышат и выглядят как идеально оштукатуренная поверхность.

Тканевые бесшовные потолки/Фото: ИИ

Плюс: быстрый монтаж без нагрева газовой пушкой, дорогой матовый вид.

Что выбрать?

Для небольших квартир с низкими потолками идеально подойдет покраска .

. Для интерьеров с умным светом и сложным сценарием освещения — гипсокартон .

. Для создания уютных акцентных зон (в спальне или гостиной) — дерево или микроцемент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что строя современные дома, хозяева все чаще отказываются от традиционных кровельных материалов, выбирая для защиты крыши мембрану EPDM.