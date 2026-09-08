Кухня выглядит дешево из-за этих деталей: как все исправить без капитального ремонта

В основе премиального дизайна интерьера лежат отсутствие визуального шума, продуманная цветовая гамма и внимание к фактурным деталям

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Старая сантехника, громоздкая сушилка для посуды на самом видном месте, холодный свет и хаотично расставленные мелочи чаще всего делают кухню визуально дешевой и незавершенной. Для создания стильного "дизайнерского" интерьера абсолютно не обязательно тратить огромное количество денег на полноценный ремонт.

Рассказываем, как преобразить кухню с минимальными затратами

В дорогих интерьерах не встречаются смешения ярких оттенков. Как отмечает профильное издание Wprost.pl, темно-синий, лесной зеленый, терракотовый, кремовый, серо-бежевый и антрацитовый цвета в сочетании с теплым деревом смотрятся гораздо дороже пестрой кухни. Причем деревянными могут быть даже небольшие элементы вроде столешницы, полки или пары табуретов. Этого часто достаточно, чтобы изменить восприятие всего помещения.

Чтобы сделать интерьер кухни стильным, дизайнеры советуют заменить устаревшие занавески на лаконичные римские шторы из натуральных тканей, легкий рассеивающий свет текстиль или деревянные жалюзи в теплых тонах. Также необходимо очистить подоконник от лишних вещей, поставив вместо них пару аккуратных горшков со свежей зеленью.

Фото сгенерировано ИИ

Если мебель ухоженная, ее не нужно менять. Достаточно перекрасить фасады свежим слоем матовой или сатиновой краски. Глянцевое покрытие считается не очень удачным выбором, так как оно подчеркивает любые неровности и быстро выходит из моды. Пустое пространство между верхними шкафами и потолком можно закрыть декоративной карнизной планкой. А настольную сушилку для посуды необходимо обязательно спрятать внутрь одного из шкафов, чтобы убрать лишний визуальный шум.

Смеситель, ручки на мебели, рейлинги и прочие металлические элементы должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Дизайнеры советуют выбирать фурнитуру из матового золота, матового черного металла или матовой стали.

Фото сгенерировано ИИ

И еще один момент — правильное освещение. Установите светодиодную ленту под верхними шкафчиками для подсветки рабочей зоны, а над обеденным столом или островом повесьте выразительный подвесной светильник с теплым светом.

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