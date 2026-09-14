Прощай, синтетико: топ-5 стильних альтернатив натяжним стелям

Натяжні полотна все частіше сприймаються як застарілий компроміс

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Тенденції в інтер’єрному дизайні стрімко змінюються, і класичні ПВХ-полотна все частіше поступаються місцем більш екологічним, фактурним та архітектурним рішенням. Головна претензія до традиційних натяжних стель – синтетичний глянець, зменшення простору та штучний вигляд.

Якщо ви плануєте ремонт та шукаєте актуальні варіанти, зверніть увагу на сучасні альтернативи. Про це повідомляє "Телеграф".

Класична штукатурка та фарбування

Мінімалістичний варіант, який ніколи не вийде із моди. Підготовка поверхні вимагає часу та професіоналізму, але результат того вартий: ви зберігаєте максимальну висоту приміщення, а матова водоемульсійна або силікатна фарба створює чисту, екологічну площину.

Класична штукатурка та фарбування/Фото: ШІ

Плюс: екологічність, збереження висоти кімнат, легке оновлення кольорів.

Гіпсокартонні конструкції

Головна альтернатива для тих, кому потрібно приховати комунікації, припливно-витяжну вентиляцію чи вбудовані трекові світильники. На відміну від ПВХ, правильно змонтований та пофарбований гіпсокартон виглядає як монолітна тверда поверхня без візуального ефекту "плівки".

Гіпсокартонні конструкції/Фото: ШІ

Плюс: можливість створення складних архітектурних ніш, прихованого карниза та бездоганного вбудованого підсвічування.

Дерев’яні рейки та панелі

Трендове рішення для скандинавського стилю, джапанді та екомінімалізму. Дерево додає інтер’єру теплоту, природну текстуру та відмінну звукоізоляцію. Використовуються як масив, так і рейкові системи (баффелі) або рейковий планкен.

Дерев’яні рейки та панелі/Фото: ШІ

Плюс: висока естетика, приховування дефектів стелі, поліпшення акустики.

Мікроцемент та декоративна штукатурка

Ідеальний вибір для шанувальників лофта, індастріалу та стилю вабі-сабі. Мікроцемент створює безшовне, безфактурне або навпаки виражене бетонне покриття, яке відмінно виглядає з акцентним освітленням.

Мікроцемент та декоративна штукатурка/Фото: ШІ

Плюс: міцність, стійкість до вологи, унікальна глибина візуальна.

Тканинні безшовні стелі

Якщо монтаж "сухим" способом критично важливий через комунікації, але синтетична плівка не підходить, вибирайте полотна на тканинній основі з просоченням. Вони не мають специфічного глянсового блиску, дихають і виглядають як ідеально оштукатурена поверхня.

Тканинні безшовні стелі/Фото: ШІ

Плюс: швидкий монтаж без нагрівання газовою гарматою, дорогий матовий вигляд.

Що вибрати?

Для невеликих квартир з низькими стелями ідеально підійде фарбування .

. Для інтер’єрів з розумним світлом та складним сценарієм освітлення – гіпсокартон .

. Для створення затишних акцентних зон (у спальні чи вітальні) – дерево чи мікроцемент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що будуючи сучасні будинки, господарі все частіше відмовляються від традиційних покрівельних матеріалів, обираючи для захисту даху мембрану EPDM.