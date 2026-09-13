Многие брезгуют этим субпродуктом зря: из чего сварить наваристый бульон

Из куриных сердечек получается бархатистый бульон

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Существует мнение, что вкусный и ароматный бульон получается исключительно из отборных кусков мяса. Но приготовить невероятно наваристый, золотистый и полезный суп можно со значительной экономией для семейного бюджета.

Куриные сердечки, которые некоторые даже брезгуют покупать, могут улучшить вкус супа, отмечает польское издание Ofeminin.

В отличие от филе или бедер, куриные сердечки содержат высокое количество железа и витамина B12, что делает такой бульон отличным выбором для восстановления сил. Кроме того, субпродукт богат цинком, фосфором и селеном, которые поддерживают иммунитет. Главное же кулинарное преимущество сердечек — высокий уровень природного коллагена. При длительном томлении на слабом огне коллаген переходит в отвар, придавая бульону шелковистую, слегка плотную текстуру и глубокий мясной вкус.

Как приготовить бульон из куриных сердечек

Чтобы бульон получился прозрачным и вкусы раскрылись правильно, перед варкой cрежьте с сердечек лишний жир и остатки сосудов. Затем сделайте небольшой продольный надрез на каждом сердечке и тщательно промойте их изнутри холодной водой, чтобы удалить сгустки крови.

Для идеальной прозрачности доведите сердечки до кипения, поварите 3–5 минут, после чего полностью слейте воду, промойте сердечки и кастрюлю, а затем залейте свежей холодной водой.

Фото сгенерировано ИИ

В кастрюлю с сердечками добавьте морковь и головку репчатого лука. Для аромата добавьте несколько горошин черного и душистого перца, а за 10 минут до окончания варки — пару лавровых листьев.

Бульон должен кипеть еле заметно ("томиться"). Бурное кипение сделает его мутным. Обязательно удаляйте пену и лишний жир, которые поднимаются на поверхность во время закипания.

Варите бульон от 40 до 60 минут до мягкости сердечек. За 15 минут до конца варки посолите бульон.

Когда бульон будет готов, достаньте из неговареные овощи и зелень, а сам отвар процедите через мелкое сито. Подавать его можно с нашинкованным свежим укропом, половинкой вареного яйца, хрустящими сухариками или использовать как наваристую основу для легкого супа с домашней лапшой.