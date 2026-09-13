Багато хто даремно гребує цим субпродуктом: з чого зварити наваристий бульйон

З курячих сердечок виходить бархатистий бульйон

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Існує думка, що смачний і ароматний бульйон виходить виключно з добірних шматків м'яса. Але приготувати неймовірно наваристий, золотавий і корисний суп можна зі значною економією для сімейного бюджету.

Курячі сердечка, які дехто навіть гребує купувати, можуть покращити смак супу, зазначає польське видання Ofeminin.

На відміну від філе чи стегон, курячі сердечка містять високу кількість заліза та вітаміну B12, що робить такий бульйон чудовим вибором для відновлення сил. Крім того, субпродукт багатий на цинк, фосфор і селен, які підтримують імунітет. Головна ж кулінарна перевага сердечок — високий рівень природного колагену. При тривалому млінні на слабкому вогні колаген переходить у відвар, надаючи бульйону шовковистої, трохи щільної текстури та глибокого м'ясного смаку.

Як приготувати бульйон з курячих сердечок

Щоб бульйон вийшов прозорим і смаки розкрилися правильно, перед варінням зріжте з сердечок зайвий жир і залишки судин. Потім зробіть невеликий поздовжній розріз на кожному сердечку й ретельно промийте їх усередині холодною водою, щоб видалити згустки крові.

Для ідеальної прозорості доведіть сердечка до кипіння, поваріть 3–5 хвилин, після чого повністю злийте воду, промийте сердечка та каструлю, а потім залийте свіжою холодною водою.

Фото згенероване ШІ

У каструлю з сердечками додайте моркву та голівку ріпчастої цибулі. Для аромату додайте кілька горошин чорного та запашного перцю, а за 10 хвилин до закінчення варіння — пару лаврових листків.

Бульйон має кипіти ледь помітно ("мліти"). Бурхливе кипіння зробить його каламутним. Обов'язково видаляйте піну та зайвий жир, які піднімаються на поверхню під час закипання.

Варіть бульйон від 40 до 60 хвилин до м'якості сердечок. За 15 хвилин до кінця варіння посоліть бульйон.

Коли бульйон буде готовий, дістаньте з нього варені овочі та зелень, а сам відвар процідіть через дрібне сито. Подавати його можна з подрібненим свіжим кропом, половинкою вареного яйця, хрусткими сухариками або використовувати як наваристу основу для легкого супу з домашньою локшиною.