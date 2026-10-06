Почти как у взрослых: в Украине хотят увеличить рабочий день для подростков

Если законопроект будет принят, подростки будут работать всего на 2 часа в неделю меньше взрослых

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В Украине выдвинули инициативу по увеличению максимальной продолжительности рабочей недели для несовершеннолетних и разрешению им работать в выходные. Также предлагают упростить процедуру оформления молодых работников для работодателей.

Сколько часов в неделю предлагают разрешить работать подросткам

Соответствующие предложения содержит законопроект № 16114, зарегистрированный в Верховной Раде. Он предусматривает увеличение максимальной продолжительности рабочего времени, внедрение электронных трудовых договоров и ряд других изменений для несовершеннолетних работников.

В частности, предлагается увеличить допустимое общее количество рабочих часов для подростков до 38. Сейчас этот лимит установлен на уровне 36 часов для лиц от 16 до 18 лет.

При этом нормальная продолжительность рабочего времени для совершеннолетнего в Украине установлена на уровне 40 часов в неделю. Если документ поддержат, 16−18-летние будут работать всего на два часа меньше взрослых.

Подростки от 15 до 16 лет и учащиеся 14–15 лет (во время каникул) максимально по закону могут работать до 24 часов в неделю. Законопроект предлагает для обеих категорий увеличить максимальную продолжительность рабочей недели до 26 часов.

Действующие условия труда несовершеннолетних. Инфографика: oppb.com.ua

Работать можно будет и по выходным

Сейчас законом запрещено несовершеннолетним работать ночью, сверхурочно и в выходные дни. Законопроект предлагает снять запрет на работу в выходные дни для лиц младше 18 лет.

Стоит отметить, что большое количество подростков трудоустраивается в сферах, где значительная часть нагрузки приходится именно на субботу и воскресенье. Речь идет о торговых сетях, общественном питании и сфере услуг. Поэтому это изменение – наиболее значимое.

Упрощение трудовых договоров

Еще одно нововведение может затронуть процедуру оформления на работу. Если законопроект поддержат, трудовой договор с несовершеннолетним можно будет заключать в электронной форме. Это упростит процедуру для работодателей, а подросткам предоставит более широкий доступ к официальной занятости, в частности дистанционной.

Какие еще изменения могут ввести

Действующие правила запрещают устанавливать испытательный срок работникам, не достигшим 18-летнего возраста. Законопроект предлагает дать работодателям такую возможность.

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