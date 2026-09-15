Элитный ЖК с ароматом... фекалий: как новостройка оказалась в центре скандала

Вариантов развития событий немного, и они плохие

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В компании с обычными клиентами в офисах продаж – полицейские, прокуроры и судебные эксперты. В Ужгороде разворачивается скандал вокруг элитного ЖК на берегу реки Уж.

Пока девелоперы продают апартаменты с видовыми террасами, правоохранители проверяют, не связано ли строительство с нарушениями. Суд уже разрешил зайти на строительную площадку геодезистам: похоже, 11 восьмиэтажек умудрились "впихнуть" в нормативную 50-метровую прибрежную полосу, а лабораторные анализы воды за забором элитной новостройки зафиксировали высокую концентрацию кишечной палочки и фекального загрязнения.

Горожане возмущены, полиция считает метры до воды

Пока построенные и запроектированные секции ЖК Riverville в микрорайоне Боздош по улице Николая Бобяка в Ужгороде активно рекламируют как апартаменты для состоятельных покупателей, за кулисами глянцевых буклетов разворачивается скандал. Живописный вид на реку Уж, который застройщик превратил в главную фишку своего маркетинга, стал одной из зацепок в уголовном деле.

ЖК Riverville. Визуализация с официальной страницы

Что интересно: толчком для запуска расследования стал обычный пост в соцсетях. Полицейские зарегистрировали уголовное производство (№12026071030000778) после мониторинга ужгородских Facebook-сообществ. Раздраженные горожане опубликовали фото строительной техники и выдвинули застройщику три главные претензии.

Во-первых, людей возмутило уничтожение рекреационной зоны Боздошского парка ради очередных "бетонных монстров".

Во-вторых, гнев вызвали кадры экскаваторов, которые работали фактически в воде, разрывали линию берега в пределах защитной полосы.

И, в третьих, ужгородцы прямо заявили об угрозе канализационного коллапса: городские очистные сооружения уже работают на грани, так что куда пойдут тонны новых фекальных стоков от комплекса – вопрос.

Точку в спорах, есть ли здесь нарушения, должны поставить эксперты. По постановлению следственного судьи Ужгородского горрайонного суда от 12 августа 2026 года (дело № 308/11624/26) силовики получили санкцию на натурный осмотр строительной площадки. Задача геодезистов – с точностью до сантиметров измерить фактическое расстояние от заложенных фундаментов до воды.

Спрятать нарушения вряд ли удастся, ведь по официальному разъяснению Госводагентства, о котором упоминается в судебном документе, река Уж является средней рекой. А это значит, что закон строго-настрого запрещает любое строительство в пределах нормативной 50-метровой прибрежной защитной полосы. Если капитальные конструкции комплекса расположены ближе к меженному урезу – это прямой путь к аресту имущества и отмене разрешений ГИАМ.

Официальный фасад: на что имеет разрешение застройщик

Пока полиция вместе с экспертами собирает улики, отдел продаж ЖК Riverville работает на полную мощность. В промо-материалах и на официальном сайте девелопера этот проект позиционируется не иначе как архитектурный шедевр и идеальное пространство бизнес-класса. Потенциальным инвесторам обещают закрытую территорию по концепции "двор без авто", собственный ТРЦ, ресторан высокой кухни, СПА-салон, детский сад и частную школу.

Главным магнитом для покупателей должна стать набережная с ландшафтным дизайном, фонтанами, арт-объектами и зонами для рыбалки и барбекю. Инициаторы строительства настолько не сомневаются в успехе проекта, что заказчик – ОК ЖСК "Серебряная Долина" – даже зарегистрировал эксклюзивную торговую марку Riverville (охранный документ № 380167 от 25 февраля 2026 года).

Торговая марка оформлена на ЖСК "Серебряная Долина". Данные YouControl

Строительство опирается на обширный пакет документов, доступный на официальном сайте. Из них следует, что ЖК Riverville запроектирован на четырех смежных участках общей площадью 5,25 га. Целевое назначение земли – "для строительства многоквартирного дома с объектами торгово-развлекательной инфраструктуры". В начале 2025 года застройщик получил в ГИАМ официальное разрешение на строительство № IY013250129412 для высшего класса последствий – СС3.

Факты, цифры и риски ЖК. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная с помощью ИИ

Согласно проектной документации, здесь должен появиться гигантский массив из 11 секций на 261 квартиру. Однако архитектурные аппетиты компании существенно подрезали на этапе согласований. Сначала в кулуарах обсуждали планы по возведению 16-этажного квартала. Но реальность оказалась более прозаической: градостроительные условия и ограничения (МУО № 133/03-03/24), утвержденные Ужгородским городским советом, установили жесткий потолок – не выше 8 этажей (32,55 метра).

Причина такого "приземления" бизнеса – строгие требования Госавиаслужбы Украины. Ведь строительная площадка расположена в приаэродромной территории аэродрома "Ужгород", и более высокие сооружения или стрелы кранов создали бы опасные углы закрытия для навигационных систем самолетов.

Также вызывает вопросы внутренняя инфраструктура будущего жилья бизнес-класса. Более чем на две сотни квартир и немалую коммерческую зону под ТРЦ и ресторан застройщик заложил подземный паркинг (площадью 3109,18 кв. м) всего на 75 машиномест. Где будут оставлять свои авто остальные жители и гости комплекса? Когда "двор без авто" закроют, улица Николая Бобяка может превратиться в одну сплошную пробку.

Инфраструктурный тупик: тонны нечистот в речку Уж

Из разрешительной документации следует еще один интересный нюанс – 11 секций ЖК Riverville будут генерировать немалый объем отходов – 73,25 тыс. куб стоков в год. При чем этот жилой массив возводят вплотную к проблемному коммунальному выпуску канализации, уже давно ставшему экологической язвой микрорайона Боздош.

Подтверждением тому стал лабораторный мониторинг качества воды в реке Уж, результаты которого в конце августа 2026 года массово обнародовали ужгородские медиа и аналитические порталы. В пробах воды возле улиц Николая Бобяка и Загорской зафиксировали не просто превышение норм, а критическую концентрацию лактопозитивной кишечной палочки (ЛКП) и даже патогенную сальмонеллу. Химический анализ выявил аномальное содержание аммония и фосфатов – железобетонный маркер того, что в Уж сливаются фекальные массы.

Под давлением фактов Ужгородский городской совет и водоканал вынуждены были признать: очистные сооружения работают на грани возможностей и загружены на 80-85%. А для новой многоэтажной застройки Боздоша критически необходима отдельная канализационная ветка, денег на которую в бюджете нет. В ответ представители застройщика сообщили медиа, что самостоятельно обновили участок коллектора, проходящего вплотную к строительной площадке ЖК Riverville.

Однако, как настаивают местные активисты, это не решает глобальную проблему с дополнительным объемом стоков, которые будут получать очистные сооружения Ужгорода после сдачи в эксплуатацию новостройки. И главное, на чем акцентировала известная закарпатская журналистка Елена Мудрая, – инфраструктурный тупик не стал неожиданностью для чиновников. Ведь при разработке Детального плана территории (ДПТ) материалы Стратегической экологической оценки этого участка содержали предупреждение: канализационная система Ужгорода физически не может принять новые нагрузки.

Фрагмент Стратегической экологической оценки. Закарпатье онлайн

Однако предупреждения инженеров и ученых просто проигнорировали. Теперь элитные метры строят быстрыми темпами, а городская инфраструктура вынуждена страдать и догонять аппетиты застройщиков постфактум – ценой состояния реки Уж, опасности для жителей города и средств налогоплательщиков.

Юридический туман: как устроена схема застройки ЖК

Кто же на самом деле мог помочь, чтобы чиновники закрыли глаза на проблемные моменты, то есть, кто в конце концов получит доходы от продажи элитных метров в престижном районе Ужгорода, а кто только прикрывает тылы в реестрах?

Первое звено – владельцы земли. Когда вокруг строительства ЖК Riverville разразился экологический скандал, сын народного депутата Василия Петёвки и племянник Виктора Балоги – Андрей Петёвка, с которым связывают проект, – попытался публично дистанцироваться от него. Он уверял журналистов, что его семья "просто передала участки под застройку" и вообще не вмешивается в процесс или коммуникацию с мэрией.

Возможно, конечно, Петёвка не вмешивается напрямую, однако участок площадью 5,25 га, где ведется строительство, остается под юридическим контролем как его самого, так и семьи экс-председателя Конституционного Суда Украины Андрея Стрижака. Правда, не напрямую, а через частные фирмы – ООО "Лендстор", ООО "Стиора" и ООО "Агро-Рент".

Андрею Петёвке принадлежит доля в 50% уставного капитала ООО "Лендстор" и 50% в ООО "Стиора". Ранее сын судьи – Андрей Стрижак – фигурировал как руководитель, подписант и бенефициарный владелец ООО "Лендстор", а его жена Ирина возглавляла ООО "Стиора" (руководитель до декабря 2024 года) и "Лендстор" (руководитель до апреля 2021 года). Сейчас долю в фирмах имеют родственники: Анастасия Мегела (вероятно, внучка Стрижака), которой принадлежит 25% в ООО "Лендстор" и 12,5% в ООО "Стиора", и Галина Сергата (закарпатские медиа называют ее женой Стрижака), владеющая 12,5% в ООО "Стиора".

Кто стоит за строительством. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная с помощью ИИ

Второе звено – столичные партнеры. Заказчиком строительства ЖК Riverville, который зарегистрировал право застройки (суперфиций) на все 5,25 га и владеет имущественными правами на комплекс , является ЖСК "Серебряная Долина".

Хронология изменений в кооперативе разоблачает присутствие столичных игроков в проекте, а затем их срочную эвакуацию — накануне расследования.

До декабря 2024 года 25% в фирмах-землевладельцах (ООО "Лендстор", ООО "Стиора" и ООО "Агро-Рент") держал фонд "Аманти" Оксаны Гуляевой (сестры экс-нардепа Олеся Довгого). В декабре фонд вышел из состава бенефициаров и переписал свои 25% на ЖСК "Серебряная Долина".

Доля ЖСК "Серебряная Долина" в фирмах-владельцах земли

До июня 2026 года среди основателей ЖСК значились киевлянка Юлия Радченко и ужгородско-столичный бизнесмен Роман Топазли (вместе с Иваном Владом, Мариной Влад и Софией Деревянко). Ниточки от этих лиц, как выяснили журналисты издания "Наші гроші", ведут к столичным игрокам строительного бизнеса – Максиму Микитасю и Денису Комарницкому . В частности, компания Топазлы (БК "Адамант") получала миллионные субподряды от фирмы "Эко-Буд-Трейд", которую контролирует Комарницкий. Кроме того, бизнес-партнеры Топазлы напрямую владели фирмами с орбиты "Укрбуда" Максима Микитася. Через эту цепочку, как предполагает издание "Закарпатье онлайн", столичный капитал и выводился в региональный проект.

. В частности, компания Топазлы (БК "Адамант") получала миллионные субподряды от фирмы "Эко-Буд-Трейд", которую контролирует Комарницкий. Кроме того, бизнес-партнеры Топазлы напрямую владели фирмами с орбиты "Укрбуда" Максима Микитася. Через эту цепочку, как предполагает издание "Закарпатье онлайн", столичный капитал и выводился в региональный проект. 16 июня 2026 года – за три недели до открытия производства относительно прибрежной полосы реки Уж – в реестрах провели радикальную зачистку. Всех физлиц-учредителей удалили, спрятав бенефициаров под абстрактной формулировкой "члены кооператива".

Третье звено – мукачевско-киевский девелопмент. Вся операционная работа, строительство и маркетинг отданы на аутсорс группе компаний Avesta Group. Киевлянин Богдан Марунчак (директор ООО "ДК "Авеста Груп") выступает публичным лицом и продавцом элитных апартаментов, а мукачевец Иван Окаль (владелец генподрядчика ООО "АвестаБуд") непосредственно руководит техникой на площадке. Они берут на себя все риски взаимодействия с возмущенными горожанами и правоохранителями, пока влиятельный альянс собственников получает прибыль от строительства.

Что дальше? Какие существуют варианты развития событий

История ЖК Riverville демонстрирует традиционный для украинских реалий спор между законом и альянсом элит. На одной стороне – 5,25 га закарпатской земли, за которой (очевидно) стоят интересы семьи нардепа и бывшего главы КСУ. На другом – интересы большого города, жители которого будут страдать из-за изношенной канализации и отравленной реки Уж, задыхающейся от стоков.

Однако главный вопрос, который встает перед обществом: каковы последствия, если экспертизы и суд официально подтвердят нарушение закона во время строительства в прибрежной полосе?

В настоящее время проект находится в активной фазе, а объем уже привлеченных инвестиций измеряется миллиардами гривен. Застройщик активно возводит первые очереди комплекса, параллельно продолжается продажа жилья. Если правоохранители вместе с экспертами докажут факт нарушений, ситуация может зайти в тупик. С одной стороны, полный или частичный демонтаж объекта такого масштаба является почти беспрецедентным для Украины шагом. С другой – длительное судебное блокирование площадки, если до этого дойдет, автоматически превратит ЖК в долгострой.

В таком сценарии самыми большими заложниками станут рядовые инвесторы, уже вложившие средства в квадратные метры. Люди рискуют остаться без денег и без обещанного жилья на неопределенный срок. В то же время компромисс с законом ради сохранения миллиардных капиталов будет означать для Ужгорода экологический кризис. Цена вопроса слишком высока: на чаше весов окажутся либо инвестиции собственника и покупателей, либо будущее главной реки региона.

Что победит: частный капитал и интересы застройщика или закон и окружающая среда – покажут результаты экспертиз и судебные решения. Редакция уже направила запросы в Нацполицию, Государственное агентство водных ресурсов, Государственную экологическую инспекцию, водоканал и застройщика. Мы продолжим следить за развитием событий. Не переключайтесь…