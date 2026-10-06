Его работа — встречать людей: как обычный полтавский кот стал звездой библиотеки (видео)

Кот уже семь лет живет среди книг

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В Кременчуге есть необычный работник библиотеки — рыжий кот по имени Рыжий Панько. Уже семь лет он живет при городской библиотеке на улице Соборной, встречает посетителей и особенно радует детей.

Каждое утро, как только библиотека открывает дверь, кот спешит на свое "рабочее место", как говорится в эксклюзивном видео "Суспільне Полтава". Чаще его можно увидеть у входа. Он спокойно сидит рядом и будто здоровается с каждым входящим.

Работники библиотеки говорят, что Рудык стал настоящей изюминкой заведения. Дети обращают на него внимание, взрослые останавливаются погладить, а некоторые приходят в библиотеку именно через кота.

Как Рудык поселился в библиотеке

По словам заведующей библиотекой Инны Мелик, кот впервые пришел в библиотеку летом 2019 года. Он появился через черный ход. Сначала сотрудники просто подкармливали животное, но со временем Рудык стал приходить все чаще и фактически остался жить в библиотеке.

Однажды кот исчез. Сотрудники волновались, расклеивали объявления и просили вернуть его, если кто-то забрал животное.

Впоследствии выяснилось, что Рудыка приютила местный волонтер. Она забрала кота к себе, но после того, как увидела объявление, вернула его в библиотеку. С тех пор он больше надолго не исчезал.

Рыжий Панько уже семь лет живет в библиотеке

У кота есть даже литературное имя

В библиотеке кота называют по-разному – Рудыком, Рудусиком или Дусиком. А его полное "литературное" имя — Рыжий Панько.

Сотрудники шутят, что решили дать любимцу настоящий литературный псевдоним. Так в библиотеке появился Рыжий Панько.

Когда библиотека не работала в начале полномасштабной войны, кот жил у одной из читательниц. Женщина так привязалась к нему, что называет себя "бабушкой Панька".

Рудык хорошо знает библиотеку и ее окрестности. Он знаком с соседями, знает, куда ему можно заходить и даже осторожно пользуется лифтом.

Рудык давно стал любимцем местных читателей

Сегодня кот продолжает встречать людей у входа. Его уже хорошо знают постоянные посетители, а история Рыжого Панька настолько полюбилась горожанам, что о нем пишут стихи и создают портреты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о коте-грабителе, который стал настоящей звездой сети после забавного "преступления".