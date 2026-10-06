С учетом тревог и ударов по мостам: как сейчас работает метро в Киеве

Ездит ли метро во время воздушной тревоги в столице?

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Киевский метрополитен — это не только самый быстрый и удобный способ передвижения по столице, но и крупнейшее подземное укрытие города. Во время воздушных тревог режим работы подземки меняется, чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров.

В такие моменты подземные станции метрополитена продолжают работать как укрытие, а движение поездов по наземным участкам приостанавливается. Однако есть некоторые нюансы, сообщает "Телеграф".

В октябре 2026 года власти разрешили движение поездов на наземном участке "зеленой" линии метро во время желтого уровня угрозы (появление БПЛА без признаков массированного, ракетного или комбинированного удара):

при желтом уровне угрозы пассажиров перевозят между правым и левым берегами Днепра;

в случае объявления красного уровня угрозы движение по наземному участку прекращается.

Во время красного уровня поезда будут ходить на таких участках:

"Сырец" — "Выдубичи";

"Осокорки" — "Красный Хутор".

Сообщение от КП "Киевский метрополитен"

Добавим, что на "зеленой" ветке метро в часы пик киевские власти ввели специальный график. Ориентировочно с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 движение поездов на этом направлении регулируют диспетчеры вручную.

Главная причина — ограничения на Южном мосту, где в один момент времени может находиться только один состав метро. Из-за этого поезда поочередно совершают оборот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки". В межпиковое время подземка возвращается к обычному режиму работы.

Сообщение от КГГА

На "красной" ветке метро во время тревог движение осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"Синяя" ветка во время воздушной тревоги работает в обычном подземном режиме (наземных открытых участков с пересечением мостов нет).

Метро Киева/Фото: metro.kyiv.ua

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Напомним, Россия продолжает целенаправленно бить по киевским мостам, разрушая логистику и пассажирское сообщение столицы. Пока в Верховной Раде рассматривают пять сценариев разгрузки поврежденной инфраструктуры, столичные власти уже определились с альтернативной переправой через Днепр.