Водитель завез прямо к ТЦК? В Киеве снова скандал с Uklon: что говорит компания

Автор утверждает, что представители ТЦК проверяли только пассажира

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Пассажир Uklon заявил, что водитель во время поездки в Киеве повез его не по маршруту навигатора и привез к месту, где находились представители полиции и ТЦК. Публикация набрала тысячи реакций.

Пользователь опубликовал пост анонимно в соцсети Threads (в недавно созданном аккаунте только эта публикация), однако называет марку, модель и номер авто. В подтверждение – предоставляет скриншот данных о водителе из заказа. По словам пассажира, водитель сразу поехал не в ту сторону, несмотря на то, что тревоги не было и навигатор советовал ему другой маршрут. Более того – в посте указано, что проверяли только пассажира, а не водителя, и выглядело так, будто его там знают. "Он спокойно общался с ними, без каких-либо вопросов или удивления, будто это для него вполне привычная ситуация", – говорится в публикации.

Скриншот публикации с жалобой на Uklon

В компании Uklon подтвердили – такой водитель действительно есть и они проверили историю его поездок. Но окончательное решение по выбору маршрута остается именно за драйвером. Автор оригинального поста показал также скриншот переписки с поддержкой.

Ответ компании к публикации

Скриншот ответа компании

Автор поста в комментариях подчеркнул – проверки не боялся, так как является студентом. О подобных случаях в соцсетях писали еще летом. Эти публикации набирали десятки тысяч просмотров, сотни комментариев и репостов, однако доказательств, кроме скриншотов заказов, пользовательницы не предоставляли, но среди авторов – реальные люди. Правда, как минимум один из популярных постов – тот, где мужчину якобы мобилизовали, на данный момент удален. В других случаях – мужчины-пассажиры имели бронь/отсрочку/были военными. Тогда в Uklon комментировали, что служба поддержки не получала обращений от пользователей сервиса.

"Телеграф" рассказывал, что уполномоченные органы регулярно проверяют военно-учетные документы в публичных местах, останавливая пешеходов и пассажиров транспорта. Выявив нарушение правил воинского учета, патрульные имеют право составить админпротокол или уведомить гражданина об обязанности явиться в ТЦК и СП.