Сказка на стене вместо экрана: какой советский гаджет снова заинтересовал детей и как он изменился

Как дети смотрели сказки до эры YouTube

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До появления смартфонов детская сказка могла начинаться с характерного жужжания диапроектора. В темной комнате на стене появлялся первый рисунок, затем его сменял следующий — и так постепенно разворачивалась вся история.

Сегодня дети снова смотрят сказки на стене — только уже с помощью современных проекторов. "Телеграф" расскажет, как работали диапроекторы, какие модели выпускали в СССР и что пришло им на смену.

Как работает диапроектор

Справка: Диапроектор (или в быту фильмоскоп, слайдпроектор) — это оптический прибор, предназначенный для демонстрации на экране или стене увеличенного изображения с прозрачных носителей — диафильмов или отдельных слайдов (диапозитивов).

Классические диапроекторы работали довольно просто. Внутрь вставляли диафильм — 35-мм пленку с последовательностью кадров, после чего устройство проецировало увеличенное изображение на стену или экран.

Наиболее популярными были детские модели, предназначенные для просмотра сказок и других историй в картинках. В отличие от современных мультфильмов, изображения не двигались сами по себе — каждый новый кадр нужно было переключать вручную.

Так на стене один за другим появлялись рисунки, которые складывались в единый сюжет. Нередко рядом с ними был напечатан текст, поэтому взрослые читали историю вслух во время просмотра. Один и тот же диафильм можно было пересматривать снова и снова. Для нового сюжета нужна была лишь другая пленка.

Такие простые детские диапроекторы обычно называли фильмоскопами.

Детский фильмоскоп

Какие диапроекторы выпускали в СССР

В Советском Союзе выпускали множество моделей диапроекторов. Среди них — "Этюд", "Свет", "Свитязь", "Альфа 35-50", "Экран", "Спутник", "Протон" и другие.

Модели отличались друг от друга конструкцией и возможностями. Одни были предназначены для домашнего просмотра диафильмов, другие использовали во время обучения или различных демонстраций.

Диапроектор "Свитязь"

Диапроектор "Протон"

Диапроектор "Этюд 2"

Диапроектор "Этюд"

Диапроектор "Ф-7" с диафильмами

Что продают детям сегодня

Современные устройства работают по похожему принципу, хотя технически это уже не те диапроекторы, которыми пользовались десятилетия назад.

Например, детский ночник-проектор может комплектоваться дисками со слайдами. Чтобы посмотреть сказку, диск вставляют в устройство, а изображения переключают с помощью колесика.

Ночник-проектор Mideer 12

Проектор мини 16 слайдов

Проектор направляется на стену или потолок, после чего в темной комнате появляются увеличенные картинки. В некоторых моделях вместо сказочных сюжетов можно включить проекцию звездного неба.

Проектор направляют на стену

Проекция звездного неба

Такие устройства часто сочетают несколько функций: проектора, ночника и иногда аудиоплеера. Некоторые оснащены таймером автоматического отключения, чтобы устройство не работало всю ночь.

Сегодня производители могут называть их по-разному — мини-проекторами, проекторами-фонариками, ночниками-проекторами. Но по принципу использования они напоминают старые детские диапроекторы.

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