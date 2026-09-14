Сказка на стене вместо экрана: какой советский гаджет снова заинтересовал детей и как он изменился
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Как дети смотрели сказки до эры YouTube
До появления смартфонов детская сказка могла начинаться с характерного жужжания диапроектора. В темной комнате на стене появлялся первый рисунок, затем его сменял следующий — и так постепенно разворачивалась вся история.
Сегодня дети снова смотрят сказки на стене — только уже с помощью современных проекторов. "Телеграф" расскажет, как работали диапроекторы, какие модели выпускали в СССР и что пришло им на смену.
Как работает диапроектор
Справка: Диапроектор (или в быту фильмоскоп, слайдпроектор) — это оптический прибор, предназначенный для демонстрации на экране или стене увеличенного изображения с прозрачных носителей — диафильмов или отдельных слайдов (диапозитивов).
Классические диапроекторы работали довольно просто. Внутрь вставляли диафильм — 35-мм пленку с последовательностью кадров, после чего устройство проецировало увеличенное изображение на стену или экран.
Наиболее популярными были детские модели, предназначенные для просмотра сказок и других историй в картинках. В отличие от современных мультфильмов, изображения не двигались сами по себе — каждый новый кадр нужно было переключать вручную.
Так на стене один за другим появлялись рисунки, которые складывались в единый сюжет. Нередко рядом с ними был напечатан текст, поэтому взрослые читали историю вслух во время просмотра. Один и тот же диафильм можно было пересматривать снова и снова. Для нового сюжета нужна была лишь другая пленка.
Такие простые детские диапроекторы обычно называли фильмоскопами.
Какие диапроекторы выпускали в СССР
В Советском Союзе выпускали множество моделей диапроекторов. Среди них — "Этюд", "Свет", "Свитязь", "Альфа 35-50", "Экран", "Спутник", "Протон" и другие.
Модели отличались друг от друга конструкцией и возможностями. Одни были предназначены для домашнего просмотра диафильмов, другие использовали во время обучения или различных демонстраций.
Что продают детям сегодня
Современные устройства работают по похожему принципу, хотя технически это уже не те диапроекторы, которыми пользовались десятилетия назад.
Например, детский ночник-проектор может комплектоваться дисками со слайдами. Чтобы посмотреть сказку, диск вставляют в устройство, а изображения переключают с помощью колесика.
Проектор направляется на стену или потолок, после чего в темной комнате появляются увеличенные картинки. В некоторых моделях вместо сказочных сюжетов можно включить проекцию звездного неба.
Такие устройства часто сочетают несколько функций: проектора, ночника и иногда аудиоплеера. Некоторые оснащены таймером автоматического отключения, чтобы устройство не работало всю ночь.
Сегодня производители могут называть их по-разному — мини-проекторами, проекторами-фонариками, ночниками-проекторами. Но по принципу использования они напоминают старые детские диапроекторы.
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