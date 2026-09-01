От них тошнило в СССР, а теперь это – супертренд: какая советская посуда получила вторую жизнь

Посуда из "совка" вдруг стала хитом

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Граненый стакан в советские времена был повсюду — в поездах, столовых, автоматах с газировкой. С развалом СССР эта посуда, которая в свое время очень надоела, стала пережитком прошлого, однако сейчас возвращается в моду.

"Телеграф" рассказывает, почему знаменитый советский "гранчак" снова в тренде. Массивный стеклянный стакан с четкими гранями сейчас возвращается в бары, кофейни, кафе и не только.

Советские гранчаки. Фото: Facebook

В советское время дизайн так называемого гранчака был разработан не ради эстетики, а для удобства. Благодаря граням стакан не выскальзывал из рук во время питья и мытья.

Однако теперь оказалось, что строгий геометрический дизайн идеально вписывается в эстетику современного минимализма и индустриального стиля (лофт). Массивное утолщенное дно, граненое "тело" и гладкий верхний ободок создают силуэт, подходящий как для столов уютных кафе, так и для металлических стоек концептуальных баров.

Когда-то это был самый распространенный стакан СССР. Фото: Facebook

В кафе бариста используют граненые стаканы для подачи фильтр-кофе или классического чая, играя на контрасте между горячим напитком и грубым стеклом. Также в гранчаки наливают коктейли, крепкие напитки с большими кубиками льда или домашние лимонады.

Также эта посуда стала популярной формой для подачи порционных десертов. В них сервируют трайфлы, муссы, десерты со слоями. Сквозь грани текстуры и цвета десертов выглядят особенно эффектно.

Гранчак представляет собой сочетание ностальгии, практичности и строгого геометрического шарма. Сегодня он стал стильным элементом, способным придать характер любому заведению.

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