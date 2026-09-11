Советские хрустальные вазы снова в цене: какие экземпляры сейчас скупают коллекционеры

Не весь советский хрусталь одинаковый

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Ваза из бабушкиного серванта может оказаться не просто памятью о советском быте. Среди таких изделий встречаются необычные гутные вазы, массивный хрусталь с "алмазными гранями" и декоративные работы с ручной отделкой.

Во второй половине ХХ века на украинских заводах делали вазы, которые больше напоминали предметы декоративного искусства, чем обычную посуду. "Телеграф" расскажет, какие именно экземпляры стоит поискать дома.

Самые интересные — необычные вазы

Начать стоит с формы. Если ваза совсем не похожа на типичные советские изделия — имеет причудливые изгибы, толстые стенки, необычную форму или выглядит так, будто ее сделали вручную, — ее лучше не выбрасывать.

Особенно стоит присмотреться к гутным вазам. Их формировали вручную из раскаленного стекла, поэтому такие изделия часто имеют необычную форму, цветовые переливы или характерные пузырьки внутри.

В отличие от типичного хрусталя из советских сервантов, гутное стекло нередко выглядит как отдельный декоративный предмет — фактически небольшая стеклянная скульптура.

Вазы из стекла

Ваза из гутного стекла

Ваза-пепельница из гутного стекла

Хрусталь с "алмазными гранями"

На Киевском заводе художественного стекла, который выпускал хрустальную посуду с 1945 года, использовали шлифовку, резьбу и технику "алмазных граней". В ассортименте были вазы для цветов, фруктов, конфет, а также декоративные и подарочные изделия.

Поэтому если у вас дома стоит большая хрустальная ваза с геометрическим узором, необычной формой и толстыми стенками, стоит сначала проверить ее происхождение.

Юбилейная хрустальная ваза "1500 лет Киеву"

Киевский хрусталь с колосками пшеницы

Винтажная ваза из синего накладного хрусталя

Вазы с золотом и цветным стеклом

Интересные вазы выпускали и на Бережанском стеклозаводе, который работал с 1961 года. Предприятие выпускало около 500 видов продукции, часть изделий изготавливали вручную.

Для декора использовали золото, люстровые краски и шелкотрафарет. Благодаря этому вазы могли иметь золотые узоры, блестящую поверхность или сложные цветные рисунки.

Ваза с Бережанского стеклозавода

Комплект бокалов "Золотой вернисаж", ручное выдувание.

Набор стаканов "Ива"

Что проверить перед продажей

А теперь самое интересное — как понять, что за ваза перед вами. Для начала ее стоит просто внимательно осмотреть.

Переверните вазу. На дне ищите клеймо, номер, этикетку или другое обозначение, которое поможет определить производителя.

Поднесите ее к свету. В гутном стекле можно увидеть пузырьки, цветные вкрапления и другие особенности, которых нет у обычного прессованного стекла.

Проведите пальцами по граням. У хрусталя с ручной шлифовкой они глубокие и четкие, а рисунок ощущается на ощупь.

Присмотритесь к декору. Золотые детали, люстровый блеск, роспись или сложный цветной узор могут многое рассказать об изделии.

Не забудьте о повреждениях. Даже интересная ваза со сколом, трещиной или множеством царапин будет стоить дешевле.

Сколько стоят такие вазы

Цена зависит от конкретной вазы. Обычные советские хрустальные экземпляры на вторичном рынке продают примерно за 300–700 гривен. Вазы со сложной резьбой и "алмазными гранями" могут стоить около 1000–1700 гривен.

Например, на Violity хрустальную вазу с резьбой в августе 2026 года продали за 1749 гривен.

Гутные вазы стоят по-разному: более простые экземпляры выставляют за несколько сотен гривен, а за редкие и авторские работы продавцы просят 1500–5500 гривен.

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