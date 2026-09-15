В ЕС меняют евро: что будет со старыми купюрами в украинских обменниках

В легальном сегменте обмена валют ничего изменится

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Европейский центральный банк планирует полностью обновить дизайн евро. Это никак не повлияет на ситуацию с обменом старых купюр в Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал экономист Александр Охрименко. По его словам, легальные обменники будут принимать старые евро наравне с новыми.

"Все разговоры о том, что в обменнике не хотят принимать купюры старого образца, как и истории с долларами, это ложь. Если вы идете в обменник банка, у вас всегда все примут", — заявил Охрименко.

Александр Охрименко

Отметим, Европейский центральный банк готовит масштабное обновление наличных денег: традиционные изображения арок, мостов и окон на банкнотах евро уступят место портретам выдающихся европейцев, а также мотивам с реками и птицами.

Финальный выбор: Окончательное решение по новому дизайну ЕЦБ планирует утвердить в декабре 2026 года.

Окончательное решение по новому дизайну ЕЦБ планирует утвердить в декабре 2026 года. Сроки внедрения: На техническую разработку, печать и защиту новых купюр уйдет еще несколько лет.

На техническую разработку, печать и защиту новых купюр уйдет еще несколько лет. Запуск в обращение: Ожидается, что первые обновленные евро поступят в кошельки граждан ориентировочно к 2029 году.

Новый дизайн евро/Инфографика "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в некоторых сферах с новыми банкнотами евро все же могут возникнуть проблемы. Подробнее читайте в материале: "Купюры евро полностью заменят: нужно ли срочно менять заначки и что будет с курсом в обменниках".