Купюры номиналом 10–200 евро изымаются из обращения: как их бесплатно обменять

Поврежденные банкноты можно заменить

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Банкноты номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 евро заменяют. А если эти купюры повреждены, то они необязательно теряют свою ценность – их можно бесплатно обменять.

Обмену подлежат поврежденные банкноты любого номинала – от 10 до 200 евро. Главное условие — должно сохраниться более половины купюры. Если части недостает, владельцу нужно доказать, что она была случайно уничтожена или повреждена, как написали в "Сronista".

Заменить можно банкноты со следами износа, разрывами, пятнами или изменением цвета. Однако с купюрами, повреждёнными специальными противоугонными системами, ситуация сложнее. Такие устройства могут оставлять на деньгах чернила или другие вещества, после чего банкнота становится непригодной для использования.

В Банке Испании советуют не принимать купюры с необычными надписями, изменениями цвета или следами от чернил. Если такая банкнота уже оказалась у вас, её можно передать в банк для проверки.

Обмен поврежденных евро осуществляется бесплатно. Обратиться можно непосредственно в Банк Испании или в уполномоченные банки, которые принимают такие банкноты на экспертизу.

Если деньги были повреждены во время ограбления, может потребоваться копия заявления или полицейского протокола. После проверки банк определит, подлежит ли купюра замене.

Официальная валюта Евросоюза будет изменена

ЕЦБ представил 10 финальных вариантов дизайна новых евро – серии от 5 до 200 евро. Их объединили в две темы: "Европейская культура и наука" и "Реки и птицы".

Теперь граждане могут проголосовать за предлагаемые дизайны онлайн. Обсуждение продлится до 21 сентября 2026 года, как написали в "Fakt".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как будут выглядеть новые евро, что на них изобразят и когда они могут появиться в обращении.