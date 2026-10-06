Гончаренко, Гетманцев и другие: Дикий напомнил, когда в прошлый раз в Украине был всплеск "митротворцев"

Ранее волна призывов к "миру с Россией" внутри Украины была два года назад

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Комментируя синхронные заявления трех известных украинских политиков, внезапно начавших говорить о необходимости договариваться с Россией о мире, ветеран Евгений Дикий напомнил, что это не впервые. По его словам, после варварского удара россиян по детской больнице "Охматдет" в Киеве летом 2024 года также звучали подобные заявления.

Об этом украинский ученый-эколог, ветеран российско-украинской войны, публицист и общественный деятель Евгений Дикий говорил в эфире Радио NV. По его словам, первая волна призывов известных украинцев к "миру" с Россией была сразу после болезненного для всех нас удара врага по больнице с больными детьми.

"Помните, когда была первая такая волна? Вот когда россияне ударили по "Охматдету" по нашим детям больным, тогда реально четко по часам, через два часа после этого удара включилась куча блогеров, которые все транслировали абсолютно одинаковый месседж, что это же кошмар, этот кошмар не может продолжаться", - говорит Дикий.

Евгений Дикий

Однако тогда, добавил он, это были "блогеры третьего сорта". В то время как сейчас мы видим повторение того же сценария, но теперь привлечены "тяжеловесы": нардепы, мэр.

"Извините, история ровно та же самая. Мы должны сейчас увидеть, кто всплыл, кто так спалился", — резюмировал Дикий.

Стоит отметить, что народного депутата Алексея Гончаренко после его заявлений о необходимости договариваться с РФ, исключили из фракции "Европейская солидарность". Там аргументировали это тем, что не могут продолжать общий политический путь из-за идеологических разногласий.

Алексей Гончаренко

Гончаренко, Гетманцев и Терехов синхронно выступили с "мирными" заявлениями — что известно

Утром 2 октября несколько украинских политдеятелей заговорили о мире с Россией путем компромиссов. В частности, это два народных депутата — Алексей Гончаренко, Даниил Гетманцев и мэр Харькова Игорь Терехов. Каждый привел свои аргументы, но суть общая: намеки или открытые заявления, что пора договариваться с Россией, чтобы остановить войну.

Как рассказывал "Телеграф", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, общественный деятель Валерий Пекарь ответил на приглашение Алексея Гончаренко провести дебаты относительно его "мирного плана". Пекарь заявил, что не считает формат дебатов лучшим для такой дискуссии.