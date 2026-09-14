Какими будут новые евро: что изобразят на купюрах и когда они появятся

Что изменится в новом дизайне

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Европейский центральный банк готовит новый дизайн евробанкнот. Вместо привычных мостов, арок и окон на купюрах могут появиться известные европейцы, реки и птицы.

ЕЦБ уже определил 10 вариантов оформления. "Телеграф" расскажет, когда утвердят окончательный дизайн банкнот и когда они появятся в обращении.

Что будет на новых банкнотах

Дизайн главной валюты Евросоюза заменят впервые с 2002 года. Ожидается, что новые банкноты будут иметь совершенно другой визуальный стиль по сравнению с теми, которые находятся в обращении сейчас. На них планируют усилить защитные элементы и использовать изображения, которые сделают купюры более узнаваемыми и близкими для жителей всей Европы.

Действующие банкноты евро

Европейский центральный банк рассматривает два варианта оформления будущих евробанкнот. Первый посвящен европейской культуре, второй – рекам и птицам.

В культурной серии могут показаться портреты известных европейцев. Среди предложенных фигур – Мария Каллас, Людвиг ван Бетховен, Мария Склодовская-Кюри, Мигель де Сервантес, Леонардо да Винчи и Берта фон Зуттнер.

Банкнота с Марией Каллас

Банкнота с Людвигом ван Бетховеном

Банкнота из Леонардо да Винчи

На оборотной стороне покажут сцены из повседневной культурной жизни Европы: библиотеки, музеи, школы и общественные площади.

Другая серия будет посвящена природе. На банкнотах изобразят европейские реки и характерных для разных природных зон птиц.

Например, на купюрах могут показать горные источники, водопады, речные долины и устья рек. Рядом будут изображены птицы, связанные с этими местами.

Новый дизайн евро

Европейцы еще могут выбрать дизайн

Окончательный дизайн банкнот будет зависеть от результатов общественного опроса, который запустил ЕЦБ. Он позволяет жителям стран еврозоны выразить свои предпочтения.

Окончательный дизайн планируют определить в декабре 2026 года. После этого понадобится еще несколько лет на разработку и производство банкнот.

Ожидается, что новые евро могут появиться в обращении примерно с 2029 года.

Как отреагировали пользователи соцсетей

На этом фоне в X и Instagram распространяются мемы, авторы которых утверждают, что Европейский Союз запустил новую валюту в честь достижений европейской бюрократии.

Среди изображений на якобы новых банкнотах — камера видеонаблюдения, система крышечек на пластиковых бутылках, лодка с мигрантами, военный танк и президентка Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен.

Мем о новых евро

Ранее "Телеграф" рассказывал, где могут не принять старые евро после обновления дизайна купюр.