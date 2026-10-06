После "мирного плана" Гончаренко оказался в "Миротворце": чем это может обернуться для нардепа

В карточке политика указаны обвинения в действиях в пользу России

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Народного депутата Алексея Гончаренко после его высказываний о "мире" с Россией внесли в базу сайта "Миротворец". До этого его исключили из фракции "Европейская солидарность".

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года. Он позиционируется как независимая негосударственная организация. Напрямую попадание на сайт не грозит ничем, кроме разглашения персональных данных, однако есть нюансы.

Данные о Гончаренко на сайте "Миротворец"

В карточке Гончаренко заявляется, что он попал в базу из-за "Осознанных, системных и умышленных действий, направленных на деморализацию общества и подавление его воли к сопротивлению российской агрессии" и действий в пользу россиян, направленных на срыв мобилизации.

Чем грозит попадание в базу "Миротворца"

В описании сайта прямо указано, что "центр "Миротворец" не возражает против использования информации и сведений для оперативно-розыскной деятельности СБУ, МВД, ВСУ и ГПСУ". Также база данных сайта интегрируется в коммерческие аналитические системы для проверки контрагентов и управления рисками, в частности YouControl.

Ранее также Национальный банк Украины рекомендовал использовать базу "Миротворец" для проведения финансового мониторинга с целью противодействия терроризму и торговле оружием массового поражения, в исследовании Государственной службы госфинмониторинга для контроля терроризма "Миротворец" был указан как источник, а также информация из базы доступна широкой общественности.

Кто еще есть в базе "Миротворца"

Всего в базе более 250 тысяч профилей – иностранцы, российские военные, коллаборанты, боевики, а также действующие украинские общественные деятели и политики. Среди них и Юлия Тимошенко. Ее внесли в базу в 2017 году из-за участия в событиях на границе на ПП "Шегини" вместе с Михеилом Саакашвили. В базе также есть беглый президент Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Медведчук и другие. Отдельно стоит выделить деятелей культуры, которые поддерживают оккупантов либо выступали против Украины или делали неоднозначные заявления относительно мира и войны. Среди них Олег Газманов, Григорий Лепс, Клара Новикова и другие.

Попытка народного депутата Алексея Гончаренко вынести на публичное обсуждение собственный мирный план вызвала волну критики. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь в ответ на приглашение нардепа проанализировал риски мирного плана и заявил, что тезисы политика фактически совпадают с месседжами российской пропаганды.

Как отмечалось в материале "Телеграфа", в серии пространных публикаций Гончаренко заявлял о неспособности Украины к победе и призывал идти на поэтапные договоренности и искать компромиссы.