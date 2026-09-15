У ЄС змінюють євро: що буде зі старими купюрами в українських обмінниках

У легальному сегменті обміну валют нічого не зміниться

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Європейський центральний банк планує повністю оновити дизайн євро. Це не вплине на ситуацію з обміном старих купюр в Україні.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів економіст Олександр Охріменко. За його словами, легальні обмінники прийматимуть старі євро нарівні з новими.

"Усі розмови про те, що в обміннику не хочуть приймати купюри старого зразка, як і історії з доларами, це брехня. Якщо ви йдете в обмінник банку, у вас завжди все приймуть", — заявив Охріменко.

Олександр Охріменко

Зазначимо, Європейський центральний банк готує масштабне оновлення готівки: традиційні зображення арок, мостів та вікон на банкнотах євро поступляться місцем портретам видатних європейців, а також мотивам з річками та птахами.

Фінальний вибір: Остаточне рішення щодо нового дизайну ЄЦБ планує затвердити у грудні 2026 року.

Остаточне рішення щодо нового дизайну ЄЦБ планує затвердити у грудні 2026 року. Строки впровадження: На технічну розробку, друк та захист нових купюр піде ще кілька років.

На технічну розробку, друк та захист нових купюр піде ще кілька років. Запуск в обіг: Очікується, що перші оновлені євро надійдуть до гаманців громадян орієнтовно у 2029 році.

Новий дизайн євро/Інфографіка "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в деяких сферах з новими банкнотами євро все ж таки можуть виникнути проблеми. Детальніше читайте у матеріалі: "Купюри євро повністю замінять: чи потрібно терміново міняти заначки й що буде з курсом в обмінниках".