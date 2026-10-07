Пять направлений возможного перемирия: о чем хочет договориться Украина и какие условия выдвигает Россия

От тишины на фронте к безопасности судов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украина готова прорабатывать решения для достижения мира и вместе с партнерами работает над пятью разными форматами прекращения огня. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, пишет РБК-Украина.

ечь идет о различных договоренностях о прекращении боевых действий, безопасности судоходства и защите энергетической и продовольственной инфраструктуры. "Телеграф" разобрал, что предусматривает каждый из этих форматов и какой была реакция России.

Полное и безусловное прекращение огня

Речь идет о полной остановке боевых действий по всей линии фронта. Украина согласилась на такой вариант еще в марте 2025 года и с тех пор не меняла своей позиции.

Россия не соглашается на такой формат. Москва настаивает, что сначала нужно достичь договоренностей по мирному урегулированию, а уже потом говорить о прекращении боевых действий.

24 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к мирному процессу, однако считает необходимым стремиться именно к миру, а не к временному перемирию.

"Нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию", — сказал Песков.

12 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Киевом, но не намерена прекращать боевые действия на время переговорного процесса

Безопасность судоходства в Черном море

Второе направление предусматривает обеспечение безопасности судоходства в Черном море при участии Турции и Египта.

Москва не отвергает возможность переговоров по безопасности Черного моря, однако настаивает на комплексном характере будущих договоренностей.

2 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва знает об инициативе Турции и ООН по переговорам о прекращении огня в Черном море, но конкретных договоренностей пока нет. По его словам, Россия считает, что отдельные или "фрагментарные" договоренности не приблизят мирное урегулирование.

Песков заявил, что Россия открыта к диалогу по безопасности в Черном море со всеми странами, в частности Турцией, Египтом и Индией. Однако конкретных переговоров по двусторонним договоренностям Москва пока не ведет.

Также Кремль выдвигает собственное требование. По словам Пескова, для России важно полностью прекратить морские поставки Украине военного оборудования, боеприпасов и топлива для ВСУ.

Судно в Черном море

Продовольственная безопасность при участии Индии

Третье направление касается безопасности украинского продовольственного экспорта через Черное море при активном участии Индии.

Этот формат получил новое развитие в начале октября. 5 октября глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели поддерживает контакты и с Россией, и с Украиной по вопросам безопасности судоходства в Черном море.

По его словам, стороны также обсуждают экспорт зерна, энергоносителей и возможные договоренности о взаимном отказе от атак.

По данным Hindustan Times, индийское предложение предусматривает, в частности, сохранение поставок зерна и энергоносителей через черноморские порты и прекращение атак на коммерческие суда.

7 октября Песков заявил, что Москва благодарна Индии за готовность помогать в урегулировании и ее идеи.

"Мы благодарны нашим индийским партнерам за готовность помогать в урегулировании", — заявил Песков. При этом Кремль не заявлял о согласии на конкретный трехсторонний формат перемирия, предложенный Индией.

Владимир Зеленский и Субраманьям Джайшанкар. Фото: Офис Президента Украины

Прекращение ударов по энергетике с участием Индии

Еще один формат предполагает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с участием Индии.

Относительно самого энергетического перемирия Москва раньше высказывалась гораздо жестче. 110 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоров о таком перемирии между Россией и Украиной сейчас нет.

Песков утверждал, что Украина атакует российские объекты, а российские военные в ответ продолжают наносить удары по целям в Украине. По его словам, условия России по прекращению боевых действий не изменились.

Американское предложение по энергетическому перемирию

Отдельное направление – энергетическое перемирие с участием США. Речь идет о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам России и Украины. 22 сентября Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом заявил, что Украина готова к любому формату такого перемирия, если Россия прекратит удары по украинской энергетике. По его словам, США должны были передать это предложение российской стороне.

15 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие "очень хорошей идеей", но заявил о необходимости решить вопрос безопасности судоходства для нефтяных танкеров и санкций в отношении энергоносителей.

До этого, 10 сентября, Кремль заявлял, что предметные переговоры об энергетическом перемирии между Россией и Украиной не ведутся.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото Офис президента Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли РФ полностью уничтожить мосты в Киеве.